Astrotarocchi 17 Agosto 2023 di Cristina Olmi



-Ariete nella vostra vita c’e’ qualcuno che e’ molto protettivo nei vostri confronti, possono arrivare notizie di questa persona e vi proporra’ qualcosa da fare insieme, o magari semplicemente verra’ a trovarvi se avete avuto qualche problema con questa persona potrebbe esserci una riconciliazione, e non escludo possa essere magari il vostro compagno, comunque una giornata tranquilla

-Toro voi siete chiamati a sopportare prove piuttosto pesanti, ma vero anche che avete la tenacia per sopportarle affrontarle e superarle, ed e’ cosi che andra’, supererete questa fase cosi ” noiosa ” per imparare qualcosa e per poi andare avanti, nessun lamento e’ il mantra giusto da recitare, bisogna solo camminare e perseverare

-Gemelli e’ un momento di passaggio, quindi un momento delicato dove vanno evitate discussioni, chiacchiere inutili e dannose, va semplicemente attraversato ( il periodo ) con tutta la delicatezza e la prudenza possibile, passera’ presto, ma un passo falso, potrebbe rivelarsi dannoso, quindi semplicemente passate il periodo e guardate oltre, dove arriva sicuramente una schiarita

-Cancro voi siete chiamati a fare delle scelte importanti, e sceglierete o il rinnovamento di qualcosa che gia’ avete o un nuovo inizio che sara’ molto fortunato e muoverete i primi passi verso un bel successo, non abbiate paura e se cosi e’, osate

-Leone ci sono delle difficolta’, state cercando di portare chiarezza al riguardo di amicizie, o comunque di persone che proprio chiare non v’appaiono, possono esserci nuovi inizi che portano troppi sacrifici e deciderete di chiuderli momentaneamente come discorsi, ci sara’ occasione piu’ avanti di riprendere in mano questa questione e riaprirla

-Vergine nel cuore avete proprio il sole, provate qualcosa per qualcuno e non riuscite a non mostrarlo, e’ un sentimento profondo e sincero ma fate attenzione a chi lo donate, se non merita fermatevi e sappiate che comunque persone meritevoli nella vostra vita arriveranno quindi non e’ amore sprecato

-Bilancia ci sono accordi patti contratti con qualcuno ma piu’ per affetto che per reale interesse, non volete scontentare una persona a cui tenete e ogni tanto un po’ di cuore ci sta, comunque una giornata tranquilla

-Scorpione ci sono cose che sopportate in attesa di cambiare rotta, ma attenzione si potrebbe ripetere un circolo vizioso che gia’ e’ accaduto, quindi se capite che di questo si tratta, andate oltre subito, diversamente perdete tempo

-Sagittario farete delle scelte che si portano a sacrifici ma anche a grandi soddisfazioni, se riposate non andate avanti, se vi rimboccate le maniche avrete davvero un bel successo

-Capricorno ci sono delle piccole contrarieta’ in questi giorni, purtroppo non dipese da voi, ma nei prossimi tempi, qualunque sia la strada che prenderete vi porta a realizzare quello per cui state lottando non mollate la presa

-Acquario qualcuno vi deve delle scuse, e’ molto imbarazzato ma su questa cosa arriva in aiuto la fortuna, e ve le fara’, c’e’ purtroppo, la mancanza di fiducia da parte vostra, e sarete voi a decidere se dare una chance o meno

-Pesci Ci saranno dei cambiamenti una sofferenza nel cuore, ma c’e’ una soluzione che arriva a mettere a posto le cose, avete ancora frecce nel vostro arco



Buona giornata