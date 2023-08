Astrotarocchi

17 Agosto 2023 di Cristina Olmi



-Ariete arrivano notizie di soldi, probabile per un lavoro svolto, arriva la giusta ricompensa, in generale e’ una giornata tranquilla

-Toro qualche disturbo nella giornata c’e’, ma piccole cose che vengono messe a posto nell’immediato, testa un po’ fra le nuvole, rimettete i piedi a terra

-Gemelli l’astuzia in questo momento e’ la parola d’ordine, non vi sentite molto tranquille e cercate di avere notizie, che troverete e sono rassicuranti, potete rilassarvi e restare tranquille, non c’e’ nulla che non va

-Cancro arrivano notizie chiare, e sulla base di queste, qualcosa si ferma o lo fermate e’ giunto il momento di chiudere una partita durata anche troppo, ma state tranquille che al momento giusto potrete dire la vostra

-Leone finisce un accordo e si migra verso altre possibilita’ che saranno sicuramente piu’ gratificanti e remunerative e nel tempo lo saranno sicuramente

-Vergine siete in fase di progetti e programmi, nel frattempo lentamente arriverete a risolvere anche delle questioni per voi importanti

-Bilancia attenzione a non commettere passi falsi e creare una tensione che si puo’ tranquillamente evitare, e’ una giornata un po’ tesa quindi meglio non ascoltare e andare avanti

-Scorpione state pensando a qualcosa che sapete soltanto voi, e questa cosa vi rallegra particolarmente, ma dall’altro lato siete pentiti di aver detto o fatto qualcosa, ormai non potete tornare indietro, lasciatevi tutto alle spalle e proseguite, piano piano tutto s’aggiusta

-Sagittario la soluzione al vostro problema piu’ pesante e’ alle porte, c’e’ stata molta sopportazione e la chiave ve la fornira’ qualcuno competente, ci saranno scelte da fare

-Capricorno si cambia direzione e si naviga verso nuove direzioni accetterete solo persone che vi sono veramente fedeli e vi donano sicurezza e tranquillita’, il resto lo lascerete andare, fate bene le zavorre vanno eliminate e farete una bella pulizia

-Acquario verrete a conoscenza di qualcosa che per voi e’ rimasto un mistero, una volta scoperto saprete bene a chi dare credito e a chi no, qualcosa l’avrete imparato, a non sottovalutare nessuno ed ad allontanare tutte le situazioni che non vi convincono affatto, era anche qui ora di sistemare le cose

-Pesci per voi giornata tranquilla, dove potete concentrarvi su voi stesse e rimettere a posto un po’ di situazioni pratiche, tenete occupata la testa, ed evitate di perdonare troppo, anche questo e’ sbagliato



Buona giornata