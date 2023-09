Astrotarocchi

16 Settembre 2023 di Cristina Olmi



🙠-ARIETE: avete in testa molto idee e con la vostra intelligenza e testardaggine, senza dar retta a dubbi e timori, le porterete avanti fino a raggiungere l’obiettivo.💪 Queste scelte comunque portano a momenti di grande gioia e realizzazione

🙠-TORO riceverete dei buoni consigli e magari ne darete anche. Ascolterete di più i vostri desideri più teneri e chissà , spero per tutti voi, che arrivi qualcuno a farvi battere il cuore, non e’ escluso che accada💗

🙠-GEMELLI farete delle scelte coraggiose, sarete irremovibili sulle vostre idee, se tutto quello che fate lo farete con il cuore, arriverete anche a realizzarvi, siatene orgogliosi.😉

🙠-CANCRO sarà per voi una giornata dove riflettere molto su qualcosa o qualcuno, e’ consigliabile usare la saggezza, anche in base alle notizie che riceverete, decidete solo dopo aver ragionato attentamente sulla questione 😎

🙠-LEONE un evento improvviso o una notizia, comunicazione inattesa potrebbe capitare nella giornata . vi lascera’ un po’ spiazzati, fate attenzione però a non far capire che la notizia potrebbe avervi lasciato un po’ di stucco

🙠-VERGINE e’ un gran sacrificio oggi quello che dovrete affrontare, per chi lavora, ma anche per chi per qualche motivo viene invitato da qualche parte e non c’e’ proprio la voglia, se potete evitate ❤

🙠-BILANCIA in una relazione o sul lavoro ci sono delle cose che vi vengono tenute nascoste o vengono omesse per il momento, oppure sarete voi a mantenere questi segreti con chi vi è vicino, e visto il periodo che passiamo, non e’ cosi sbagliato tenere per se qualcosa.🙊

🙠-SCORPIONE capricciosi e testardi, sul lavoro o in famiglia si deve fare per forza quello che decidete voi, non vorrete essere ripresi o ascoltare il punto di vista o le idee altrui. È come dite voi e basta, un po’ di elasticita’ e’ sicuramente gradita 👑

🙠-SAGITTARIO pensate e ripensate, spiate o venite spiati. Dovete capire voi stessi e cosa volete in questo momento, e per questo ve state li da soli evitando distrazioni e cose futili al momento👀, se vi distraete comunque i pensieri li ritrovate li, rilassatevi un pochino

🙠-CAPRICORNO potrebbero arrivare delle belle notizie oggi, o vi contatterà una persona a voi cara e questo vi farà molto piacere. Se state aspettando comunicazioni importanti le potreste ricevere se non proprio oggi magari tra un paio di giorni, e si risolve qualche faccenda importante 💌

🙠-ACQUARIO sarà una giornata gioiosa, bella davvero e magari verrete anche a scoprire qualcosa su fatti accaduti o persone. Ma saranno comunque cose belle che allieteranno la vostra giornata🍀

🙠-PESCI qualche lite o arrabbiatura potrebbe essere alle porte, potrebbe esservi proposto o proporre un incontro piccantino, o se semplicemente avete giocato qualche numero potreste vincere qualcosina, ma attenzione a non esagerare in nessuno dei tre casi.🍒



Buona giornata