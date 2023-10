Astrotarocchi 16 Ottobre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE arrivano notizie riguardanti qualcuno che conoscete, probabile un’amicizia e potrebbe anche esserci un invito o un’incontro simpatico, ogni tanto anche un uscita non guasta, comunque la giornata e’ tranquilla

TORO nuove iniziative vedono la luce e si fanno scelte precise che portano comunque alla risoluzione di varie questioni, soprattutto in ambito economico, un’ottima giornata per voi

GEMELLI piccoli e noiosi fastidi non mancano, ma questo non deve disturbare la vostra serenita’, lasciate scorrere come fa l’acqua nel fiume e vedrete che alla fine le piccole noie si stancano di non essere considerate e volgeranno lo sguardo altrove

CANCRO potrebbero alcuni vecchi documenti, essere necessari per risolvere una questione burocratica, che si risolvera’ comunque. Potrebbe arrivare anche una proposta di tipo…passionale in tal caso be’ decidete voi comunque la giornata scorre liscia

LEONE c’e’ un viaggio che si fara’ a breve, o anche dei cambiamenti che arriveranno a breve, molto molto positivi per voi, arrivano anche notizie da un tribunale, se c’e’ qualche cosa in corso, che chiude definitivamente un capitolo insomma una giornata impegnativa

VERGINE c’e’ qualcosa che deve iniziare ma che proprio fatica tantissimo, riflettete, forse e’ il caso per ora di accantonare l’idea da recuperare piu’ avanti, non e’ il caso di star male tanto, per una cosa che farete piu’ avanti, rallentate la rabbia e la delusione e portate avanti il resto

BILANCIA ci sono situazioni simpatiche che stanno per bussare alla vostra porta, anche se il momento sembra poco adatto, non rifiutate a priori datevi la possibilita’ di spaziare verso altri orizzonti e magari ci trovate qualcosa che v’interessa

SCORPIONE Hai la necessità di partire, staccare la spina per un po’, nuove opportunità di viaggi si stanno per materializzare, coglietele e approfittate per rilassarvi un po’

SAGITTARIO stai correndo troppo forte, e questo è pericoloso. Significa quindi che hai bisogno di rallentare e ponderare meglio le tue scelte. Stai cercando di allontanarti da qualcuno o qualcosa ma va fatto nella giusta maniera, non certo tagliando da oggi a domani quindi con un po’ di calma ci si arriva uguale

CAPRICORNO vorreste prendere le distanze da qualcosa, o è necessario superare qualche momentanea circostanza che ti sta impedendo di realizzare i tuoi progetti. C’e’ la necessità di compiere degli sforzi per fronteggiare degli ostacoli, unico modo per arrivare al successo e alla serenita’

ACQUARIO qualcuno che conosci si sta approfittando o intende approfittarsi di te. Bisogna quindi prestare grande attenzione e sopratutto porvi al piu’ presto rimedio

PESCI senti il bisogno di cambiamenti e di positività. Riuscirete a risolvere una situazione senza aiuti esterni, ma attenzione a non trarre conclusioni affrettate. Riflettete sempre prima di agire. Giornata con l’umore instabile



Buona giornata