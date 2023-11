Astrotarocchi 16 Novembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete per quanto concerne casa e lavoro le questioni da risolvere nella giornata di oggi andranno a mettersi a posto, una giornata tranquilla

Toro e’ una giornata pesante la vostra almeno in partenza ma nell’arco della giornata tutto prende una piega diversa e finisce bene, quindi abbiate pazienza tutto di aggiusta

Gemelli Si rimette in moto qualcosa che per diverso tempo e’ stato fermo e anche con un bel successo, a volte basta aggirare gli ostacoli, per vedere le cose da un’altra prospettiva e risolvere

Cancro sono in viaggio delle comunicazione c’e’ qualche accordo o un matrimonio che sta perdendo quota, almeno questa e’ la sensazione, ma sarete in grado di cambiare le cose, e metterle a posto, quindi rimanete concentrate perche’ sistemerete tutto

Leone per voi si rinnovano degli accordi lavorativi gia’ presi in precedenza e arrivano ottime notizie per voi, potrebbero essere anche rinnovamenti di contratti

Vergine troverete qualcosa che state cercando, per un colpo di fortuna e ci saranno dei cambiamenti che per ora manterrete segreti

Bilancia gli ostacoli piano piano si bloccheranno da se,e voi finalmente avrete la strada sgombra per realizzare cio’ che avevate in mente, e’ una giornata dove si riflette sui passi da fare e troverete anche delle nuove strade da percorrere, abbiate fede

Scorpione vi troverete in ambienti non soliti a voi, almeno nei prossimi giorni, potrete approfittare per fare nuove conoscenze, nuovi incontri e non vi manchera’ la voglia di comunicare e di curiosare in ambienti diversi, potrebbero nascere delle buone situazioni per voi

Sagittario avete bisogno di riposo, dovrete fare delle scelte molto importanti per voi e un po’ confuse siete, questo vi crea agitazione, ma tranquille che riprendete la vostra passione nelle mani e a testa bassa ripartite alla grande, avete solo bisogno di recuperare energie

Capricorno chiarezza d’idee e metodo sicuramente sono una buona idea per continuare a realizzare i vostri traguardi, la giornata scorre senza tanti problemi, la tenacia e’ l’indicazione da seguire i prossimi giorni

Acquario arriva un momento di calma dopo una serie di tempeste incredibili, ormai siete cambiati, sfoltite quello che vi sembra risuonare poco con voi e riprendete il cammino, ora dovete raggiungere i vostri traguardi e con un po’ d’inventiva li supererete anche

Pesci un cambiamento di direzione impone delle scelte da fare, e voi avete la chiave per spalancare le porte che sarebbe stato meglio tenere chiuse, ma in battaglia ahime’ non si puo’ fare altro che lottare con quello che si ha a disposizione. Lottate e non v’arrendete



Buona giornata



