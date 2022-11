Astrotarocchi: 16 novembre 2022

🌚Ariete oggi giornata positiva di miglioramenti e schiarite un po’ in tutti i settori, particolarmente favorito il lavoro, dove l’impegno inizia a dare i suoi risultati e’ possibile che arrivino anche inviti, uscite e qualche ora di relax, la runa consiglia di perseverare di non avere dubbi che il successo ci sara’

🌕Toro ci sono degli impegni che vanno onorati, e quindi per chi studia vanno approfonditi alcuni argomenti per chi lavora va messo maggiore impegno viste poi le prove da dover superare, evitate il piu’ possibile la confusione e mantenete salda la linea da seguire, non c’e’ spazio in questo periodo per vagare con i pensieri la runa consiglia d’impegnarsi in vista di grandi cambiamenti futuri, non e’ il caso di perdere tempo

🌖Gemelli finalmente il momento, che tanto momento non e’ stato sta passando arrivano le soddisfazioni in tutti i settori, lavoro situazione econonomica e per chi cerca l’amore anche quello arriva, dovrete pensare a voi stesse, ad essere felici e a realizzare le vostre mete quindi il consiglio e’ di concentrarvi sulle vostre mete le realizzerete una per volta tutte.

🌗Cancro c’e’ un forte legame una passione che vi lega a qualcuno, ma non necessariamente un amore, puo’ essere un’amicizia, qualcuno che vedete tutti i giorni che davvero vi scalda il cuore, vi dara’ moltissime soddisfazioni nei prossimi giorni, ed e’ giusto cosi, ve le meritate. Il consiglio e’ quello di tenervelo per voi questo rapporto, non esponetelo ne’ a critiche ne’ ad invidie, non e’ necessario, ce l’avete nel cuore e tanto basta

🌘Leone avete molte idee e le avete letteralmente cucite addosso a voi, avete la fortuna dalla vostra parte che vi aprira’ strade che ora vi sembrera’ assurdo accada, ma succedera’, fortificate la fiducia in voi stessi, perche’ ne avrete bisogno. Il consiglio e’ quello di ricordare quello che desiderate e di ripeterlo come un mantra, quando sara’ ora l’otterrete

🌑Vergine avete radici solidissime, quindi anche se le idee sono elastiche di base siete sicure di quello che fate, un rallentamento non e’ cosi tanto grave un motivo, che magari non conoscete c’e’ ma non avete nulla da temere quello che avete in mente accadra’, la runa parla di ghiaccio, ma sotto il ghiaccio la vita continua a scorrere, dobbiamo aspettare il disgelo

🌒Bilancia C’e’ una chiave che sblocca una questione che e’ stata occultata fin’ora ci sono notizie molto positive per voi riguardanti la vostra abitazione o il vostro lavoro, forse molti decideranno di cambiare o uno o l’altro, sta di fatto che anche per voi ci sono trasformazioni in atto ed e’ la giusta direzione quella che prenderete e il consiglio e’ quello di non rallentare la corsa, e’ il momento giusto

🌓Scorpione arrivano buone notizie da un ente, una banca, un ufficio postale o dallo stato o dal vostro lavoro, ci sono belle gratificazioni e soddisfazioni con tanto di riconoscimenti, potrebbe slittare di qualche giorno ma arrivano ed e’ un momento favorevole per l’amore, naturalmente se siete interessate, ma il consiglio e’ di non cercare nulla, tutto arriva da se

🌔Sagittario oggi giornata carica di successi e di soddisfazioni ci sono accrescimenti in ogni settore vitale, c’e’ un ottima energia e sara’ possibile con piu’ facilita’ del solito realizzare mete da voi sperate il consiglio e’ quello di spingere l’energia in avanti un aiuto non guasta mai quando il momento e’ buono

🌚Capricorno oggi e’ una giornata dove dovrete sopportare qualcosa ma voi fate presto, falciate via e si risolve, insomma giornata da girarvi un po’ al largo, porterete via quello che e’ inutile il consiglio e’ quello di non guardare indietro ma di andare avanti

🌕Acquario Siete ancora un po’ bloccati ma potete con un po’ d’astuzia aggirare l’ostacolo e scegliere una strada diversa per ottenere i vostri risultati quindi fate il vostro gioco e riuscirete comunque a risolvere una questione il consiglio e’ quello di pensare prima di agire

🌖Pesci la giornata e’ buona se dovete chiedere qualcosa chiedetela e’ facilissimo che vi venga concessa e il consiglio e’ quello di essere chiari, altrettanto chiara e’ la risposta

🌘 Vi auguro una buona giornata 🌒

