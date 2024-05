Astrotarocchi 16 maggio 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ

16 Maggio 2024 di Cristina Olmi



Ariete a volte e’ il caso di tenere per se alcuni progetti, per riuscire nella realizzazione, e’ meglio camminare e fare che fermarsi e parlare, in ogni caso questa e’ la condizione per poter riuscire, la giornata e’ buona

Toro qualcosa nel vostro animo vi da’ pensiero, cercate di andare oltre e di realizzare le vostre mete, per qualcosa ancora dovrete avere pazienza, ma intanto potreste studiarci sopra, la giornata e’ buona

Gemelli la fortuna arriva insieme ad un messaggio di qualcuno interessante, che potrebbe riguardare non necessariamente l’amore, in ogni caso si aprono delle buone possibilita’, la giornata e’ positiva

Cancro avete bisogno di una pausa per respirare, siete sovraccarichi di impegni e responsabilita’, nel frattempo arrivano messaggi da persona importante e ci sara’ bisogno di fare una scelta che pero’ e’ solo vostra, la giornata e’ molto stancante

Leone siete in un momento di appagamento o magari lo sarete, e state gia’ programmando, avete in testa nuove idee, siete usciti fuori dalla gabbia in cui vi eravate messi, e le nuove idee avranno un bel successo, la giornata e’ tranquilla

Vergine per voi ci sono dei rallentamenti, e anche la grande capacita’ di resistere alle difficolta’, che non mancano mai, ma che affronterete sempre con la stessa grinta, la giornata e’ buona

Bilancia i dubbi sono molti, l’unico modo per andare oltre, anzi 2 modi per andare oltre sono uno affrontarli, due lasciarseli alle spalle, a voi la scelta di vivere sereni e tranquilli, la giornata comunque e’ buona

Scorpione arrivano notizie molto chiare riguardo qualcuno che prova sentimento per voi e lo dira’ chiaro, dovrete scegliere cosa fare con questa persona, e la giornata e’ comunque di dubbi e di faccio e non faccio, ma comunque passa veloce

Sagittario ci sono per voi novita’ in arrivo, probabile di lavoro per chi cerca o un invito da qualche parte, che fareste bene ad accettare, la giornata in qualche modo sembra essere comunque proficua e veloce a scorrere

Capricorno l’astuzia a volte e’ necessaria, specie sul lavoro, quando ci si rende conto che non e’ come pensavate qualcuno, e’ bene metterla in moto, tirate i remi in barca, parlate solo di cose leggere e frivole, non riuscendo piu’ a scoprire notizie interessanti, cambia sicuramente strada, la giornata e’ comunque buona

Acquario arriverete a scoprire qualcosa di vostro interesse, e questo lo dovrete conservare per il futuro, sicuramente e’ notizia che vi torna utile, la giornata e’ proficua potrebbe arrivare anche un entrata extra

Pesci ci si muove in ambiente famigliare, dove ci si sente al sicuro e protetti, avete sopportato molto stress ed e’ ora che riposate un po’, staccate la spina per un giorno e pensate solo a voi, e’ ora di farlo, le sfide vanno affrontate con coraggio si, ma anche riposati



Buona giornata



