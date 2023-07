🟥🟧🟨Astrotarocchi🟩🟦🟪🟥🟧16 luglio 2023 di Cristina Olmi 🟨🟩



🟥Ariete c’e’ un po’ di preoccupazione per delle scelte che si debbono fare ma farete presto chiarezza e saprete che la direzione per la quale ora camminate a passo incerto, e’ quella giusta

🟧Toro un accordo di tipo economico si profila all’orizzonte qualcuno cerca di adularvi non cadete nella trappola, lasciate semplicemente cadere la cosa li, e proseguite per la vostra strada

🟥Gemelli se c’e’ un ostacolo, al di la’ delle motivazioni, c’e’ sempre una chiave per sbloccare tutto a volte non arriva subito, ma poi l’idea e la realizzazione c’e’ quindi se vi trovate di fronte a una difficolta’ ne verrete fuori fra qualche giorno, ma la superate senza ombra di dubbio

🟧Cancro un modo per ritornare alla serenita’ c’e’, dipende solo da voi se prendere quella chiave e usarla o non volerla proprio vedere e insistere nel primo caso tornate al sereno, nel secondo no

🟨Leone un piccolo impedimento non vi fermera’ dal mettere in atto i vostri progetti, la fortuna in questo vi aiutera’, non temete riuscirete a fare tutto per tempo e proprio come volete voi

🟥Vergine gli ultimi cambiamenti che dovevate fare sono stati fatti, ora dovete solo aspettar di veder crescere i frutti di quello che avete seminato e a breve inizia a migliorare un po’ tutto, ovviamente maggiormente quello che avete coltivato al meglio sara’ il primo a migliorare

🟧Bilancia arriva per voi una nuova conoscenza molto interessante, ci saranno notizie, conversazioni, chiamate, e la fortuna ci mette la sua mano, potrebbe essere la storia giusta per voi, occhi aperti

🟨Scorpione su qualcosa che risulta per voi essere un mistero, ci sara’ non solo la chiarezza, quindi si comprende quello che a oggi non comprendete, ma anche una bella vittoria e una bella soddisfazione, direi che meglio di cosi non si puo’

🟥Sagittario non fatevi prendere dalla tristezza, non e’ il caso, anche per voi una nuova conoscenza vi fara’ compagnia per un tratto del vostro percorso, da questa persona dovrete imparare molto ma donerete anche molto, sara’ una compagnia piacevole

🟧Capricorno qualcuno e’ un po’ in imbarazzo con voi, ci tiene molto e ve lo dira’ in maniera inequivocabile, prova delle forti emozioni per voi, poi sempre a voi sta se la persona fa per voi o meno, ma arriva, appunto, una bella dichiarazione d’amore

🟨Acquario risolto un problema siete tornate alla serenita’ e ora ve la dovete godere e godervi i piaceri della vita, dimenticate le brutture e riposatevi

🟥Pesci temete qualcosa che possa non andare come volete, in realta’ l’Universo sta lavorando dietro le quinte per voi e tutti i tasselli torneranno al posto giusto, quindi armatevi di pazienza che tutto s’aggiusta



🟧Buona giornata 🟨