Astrotarocchi: 16 luglio 2022

Ariete a volte capita di sentirvi legati mani e piedi, solo voi potete trovare la strada per liberarvi dai legacci se volete spiccare il volo

Toro Avete realizzato molto, ora e’ tempo di programmare e progettare il nuovo, godetevi qualche giorno ma poi ritornate a sognare e a costruire

Gemelli la vita, alcuni momenti va presa con leggerezza e tranquillita’, solo in questo modo gli animi un po’ feriti ritrovano la pace e la serenita’ per poi appena pronti riprendere la vita a pieno regime

Cancro scegliere non e’ sempre cosi facile, per una volta preferite voi stesse a chiunque altro, coccolatevi e viziatevi un po’

Leone ci sono dubbi che dovete dissolvere per eliminare ansie e paure quando ve la sentite chiarite

Vergine E’ ora dopo delle situazioni che avete vissuto, di rinascere e di decidere qualcosa di bello per voi, fatelo e’ ora

Bilancia dopo tanta pesantezza arrivano i successi e state certi non ve li potra’ togliere proprio nessuno

Scorpione ci sono comunicazioni da parte di un uomo dei soldi che arrivano e si risolve un problema

Sagittario anche per voi notizie sentimentali in arrivo che pero’ vi creano ansia, dura pochissimo, perche’ questa lascia il posto all’amore

Capricorno tante gratificazioni sul lavoro per gli sforzi compiuti e le realizzazioni ottenute. Bravi, possibile anche un invito seguito da corteggiamento

Acquario per voi la fortuna sta bussando aprite le porte e tentate una piccola giocata con moderazione

Pesci vi sentirete un po’ rallentati ma questo e’ solo l’anticamera di un nuovo inizio importantissimo per la vostra vita

Vi auguro una buona giornata

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

