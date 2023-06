🟪🟧🟨 Astrotarocchi 🟩🟦🟪🟥🟧 16 giugno 2023 di Cristina Olmi 🟨🟩



🟪Ariete sono previsti spostamenti che a prima battuta sembreranno essere noiosi, in realta’ si riveleranno molto divertenti

🟧Toro falcerete via qualcosa che ormai non serve piu’ allora si che dopo sarete piu’ leggere e correrete a meta senza nessun problema

🟨Gemelli per voi super dose di energia siete al top, possibili vittorie successi di ogni tipo e in ogni settore vitale, approfittatene🟪Cancro ci sono idee pratiche per risolvere delle questioni di tutti i giorni, alcune sono veramente buone e il consiglio e’ di seguirle

🟧Leone la troppa stabilita’ conduce alla noia e alla pesantezza sarebbe consigliabile e auspicabile cambiare un po’ le cose, decidete e fatelo

🟪Vergine cambiano velocemente le cose e bisogna adattarsi, ma i cambiamenti sono positivi quindi che ben vengano li accoglierete a braccia aperte, dopo il ciclone torna sempre il sole

🟧Bilancia Molta nostalgia e dubbi, provate a far scorrere la giornata senza troppo preoccuparvi, passera’ e’ solo una giornata

🟨Scorpione la risoluzione di un problema stara’ in una comunicazione che arriva per un accordo con qualcuno e sara’ un accordo senza nessuna ombra di dubbi

🟪Sagittario dovrete fare grandi sforzi per superare una giornata un po’ complicata ma alla fine ci saranno comunque delle belle soddisfazioni

🟪Capricorno Ostacoli da aggirare che portano al successo, ci saranno contatti fortunati sul posto di lavoro o su social che apriranno altre possibilita’

🟧Acquario la sensazione e’ di perdere qualcosa in termini economici, o forse e’ proprio cosi, per qualche tempo evitate spese superflue e in breve anche il settore economico si mettera’ apposto

🟨Pesci ci sono amici davvero fedeli che chiederanno il vostro aiuto, non negatelo e ricordate che per loro voi siete veramente una colonna su cui contare non deludeteli



🟪🟧🟨Buona giornata 🟪🟧🟨