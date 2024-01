Astrotarocchi 16 Gennaio 2024 di Cristina Olmi



Ariete C’e’ un cambiamento d’idea che vi permettera’ di aprire una porta nuova e con essa, nuove possibilita’ , possibile che qualcuno vi dia un’idea e di li a cambiare e risolvere qualcosa il passo e’ breve, la giornata e’ tranquilla

Toro la giornata e’ particolarmente buona, si chiudono alcune questioni e arrivano notizie importanti, per chi cerca lavoro potrebbe uscire fuori un contratto anche a tempo indeterminato, quindi sembrerebbe positiva la giornata, e comunque a breve dovrebbero sistemarsi delle questioni per ora sospese

Gemelli c’e’ un possibile ritorno di qualcuno nella vostra vita, e un re – inizio su una base diversa, piu’ lealta’ e piu’ onesta’ e quindi non si esclude una ripresa ma di un ciclo completamente nuovo, la giornata comunque e’ buona

Cancro si esce fuori da un periodo che chiamerei ” frullatore ” e arrivano buone notizie che possono essere anche dei chiarimenti che si ricevono, o comunque richieste accettate per qualcosa che avevate precedentemente chiesto, comunque la giornata e’ tranquilla

Leone ci sono scelte da fare chi si sposta, chi torna oppure dei cambiamenti d’idee comunque la giornata sembra sia improntata da scelte che vanno fatte e che comunque portano il loro riscontro la giornata e’ buona

Vergine attenzione che qualche persona amica all’improvviso non decida di cambiare strada, ha le sue motivazioni, ma questo non vuol dire che possiate rimanere un po’ male, a volte succede, lasciate correre e andate avanti, certe cose non si possono cambiare

Bilancia qualcosa che avete in mente ha la possibilita’ di vedere la luce e sopratutto e’ qualcosa che avra’ fortuna, quindi se pensate a qualcosa, un cambio di lavoro, di situazione, un nuovo progetto, andra’ senza dubbio bene, tentar non nuoce

Scorpione Si cambia direzione e si pensa ad una strategia per risolvere qualcosa, ci riuscite con un po’ d’astuzia e di ingegno riuscite nel vostro intento e risolvete la giornata e’ buona

Sagittario a volte e’ pesante la situazione lavorativa ma la tenete per voi, e’ superiore il cuore che ci mettete nel farlo, sicuramente i riconoscimenti arriveranno, ma ci vuole pazienza e tranquillita’, fate quello che potete fino dove potete e arriverete comunque a meta

Capricorno arrivano ottime notizie che vi faranno tornare il sorriso sulle labbra si parla di persone che hanno una certa affinita’ con voi anche mentale, un ritorno in piena regola solo da sistemare un po’ il tiro, ma tornare insieme non sara’ cosi difficile

Acquario si va verso gratificazioni e soddisfazioni e sarebbe anche ora di vedere la luce, visto il lungo cammino anche da voi fatto, quindi torna a splendere il sole e voi a vivere momenti molto intensi, la giornata scorre tranquilla

Pesci avete in mente un cambio di direzione idee nuove da portare avanti e lo farete con una grande voglia di riuscire, e riuscirete attenzione come sempre a non far capire molto delle novita’, l’invidia e’ sempre in agguato



Buona giornata 🌞

