Astrotarocchi 16 febbraio 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ

🌹16 Febbraio 2024 di Cristina Olmi🌹



Ariete c’e’ un possibile corteggiatore che mira a voi, attenzione e’ un furbetto, ma inteso da ” voglio una storia, ma non voglio l’impegno ” quindi se volete la storia senza impegno e’ perfetto, per altro meglio aspettare, la giornata comunque e’ divertente

Toro lasciare andare quello che non va e’ l’unica soluzione possibile ad un momento davvero particolare, avete provato a sopportare ma siete un po’ al limite, meglio lasciare andare, arrivano notizie importanti che comunque riportano serenita’ e stabilita’, la giornata e’ buona

Gemelli c’e’ un ritorno possibile di qualcuno che v’invitera’ potrebbe essere divertente e ciacchiericcia la serata, dipende dall’interesse che avete voi, comunque nel caso decidete d’andare andra’ molto bene la serata, approfittatene

Cancro ci sono risposte che solo il tempo puo’ dare, ma nel frattempo dovete vivere e bene, possibili nuovi incontri in arrivo, o rapporti gia’ consolidati che subiscono dei rinnovamenti, e’ un periodo di grande fermento, la giornata e’ tranquilla

Leone qualcuno pensa con l’inganno di avvicinarsi a voi, ma sapete gia’ che non sara’ possibile per questa persona superare nessun muro di quelli che alzate quando il sospetto e’ forte, quando capira’ da solo /a sparira’ senza problemi, e’ un momento delicato meglio evitare problemi

Vergine arrivano comunicazioni in famiglia riguardo o una questione burocratica che s’aggiusta o una questione legale, e comunque di qualunque cosa riguardi c’e’ la soluzione ad un problema, quindi nessuna paura e’ una buona giornata per voi

Bilancia piccoli ostacoli possono dare un po’ noia ma sono cose che arrivano passano e vanno, la giornata e’ un po’ disturbata ma niente di veramente serio che la rovina, semplicemente arriva il fastidio, lo sistemate e andate oltre nulla di piu’

Scorpione qualcosa che si ripete e’ ora di eliminarlo, cosi da poter progredire in avanti e migliorare la propria situazione, occhio alle spese che in questo periodo vi affliggono un po’ , periodo comunque che passa velocemente

Sagittario giornata impegnativa, dove fra lavoro e impegni vari si arriva a un bel da fare, ma si riesce tranquillamente, e’ solo molta la stanchezza e fareste bene a recuperare, in generale comunque la giornata e’ buona

Capricorno potrebbe esserci qualche accordo con qualcuno per un lavoro, un affare, per qualcosa che comunque porta del guadagno, e piano piano si risollevano anche le finanze, arrivano notizie dal cuore e qualcosa che non quadra verra’ chiarito. La giornata e’ buona

Acquario la giornata e’ tranquilla attenzione solo all’umore che va un po’ su e giu’, forse a causa di una notizia che vi suonera’ un po’ strana, ma la chiarirete se cosi e’, la giornata comunque passa ed appunto e’ solo una giornata

Pesci arrivano buone notizie che rallegreranno un po’ l’umore, e ci sono possibili uscite o incontri con qualcuno che a voi preme, il miglior modo per far passare momenti bui e’ proprio distrarsi con quello che si puo’, e lo farete



Buona giornata a tutti



