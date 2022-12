Astrotarocchi: 16 dicembre 2022

🎄Ariete Ci saranno delle piccole cose che si fermano in casa, o magari se la dovete affittare o comprare ci saranno degli ostacoli da superare, ma ci riuscirete non troppo in la’ nel tempo

🎄Toro di tutte le riflessioni fatte in questo periodo i progetti che avete in mente, se finora vi sono sembrati assurdi, ora non piu’ li metterete tutti in campo e con ottimi risultati che non saranno immediati ma arriveranno

🎄Gemelli migliorano in generale tutti i settori, lavoro situazione economica e sentimentale, chiuderete le comunicazioni con qualcuno perche’ comprendete che non apporta nessun miglioramento alla vostra vita e finalmente per voi spunta il sole

🎄Cancro c’e’ confusione nelle questioni economiche, dovrete fare ordine e qualche piccolo sacrificio ma nell’arco di qualche mese, i conti torneranno apposto, cambierete direzione e tutto sara’ piu’ semplice e tranquillo

🎄Leone Siete con il cuore sentimentalmente legati a qualcuno e dopo un momento di quello che e’ sembrato un tunnel buio, finalmente inizia a vedere luce, i problemi cominciano piano piano a risolversi e sara’ bene muoversi al momento opportuno

🎄Vergine dovrete scegliere che strada intraprendere e vedete difficolta’ ovunque, ma la fortuna vi viene incontro e sceglierete la via giusta per risolvere qualcosa che continua a ripetersi nel tempo e non vi piace, si mette apposto

🎄Bilancia avete le idee chiare sul lavoro e una chiave per sbloccare qualcosa che non vi piace c’e’, la pazienza e il tempo dimostreranno chi siete veramente e quello che valete, abbiate fede

🎄Scorpione Stai entrando in un periodo favorevole. Se hai delle difficoltà, saranno assorbite come per magia. La protezione divina ti accompagna. Qualcosa o qualcuno interverrà per aiutarti nelle tue difficolta’. Periodo di fortuna e successo per il vostro lavoro

🎄Sagittario Dovrai prendere una decisione su una situazione. Qualcosa ti cambiera’ la tua vita. O l’annuncio di una pausa o l’obbligo di cambiare le tue abitudini. Ora supererai gli ostacoli e raggiungerai l’obiettivo. Con la necessità di tralasciare cose di minore importanza.

🎄Capricorno Se aspettate notizie, arrivano in forma scritta o una telefonata. È un periodo ricco di comunicazione e le attivita’ in questo senso ( comunicazioni in generale ) saranno molto frenetiche e anche molto interessanti

🎄Acquario La lanterna che tu guida verso il cammino, si e’ un po’ affievolita, stanca forse anche a causa di qualche delusione devi riprendere fiato ridai olio a questa lanterna e ripartire verso il viaggio meraviglioso che e’ la vita prendi fiato e riposa

🎄Pesci E’ consigliabile non rispondere a una provocazione con un altra, molto piu’ soddisfacente e’ ignorare specialmente se sapete d’aver ragione andate oltre

Vi auguro una buona giornata

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

