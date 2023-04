Astrotarocchi 16 aprile 2023

🟥🟧🟨Astrotarocchi 🟩🟥🟧

di Cristina Olmi 16 aprile 2023



🟨Ariete Una questione molto pesante si sta per risolvere. A corrervi incontro e’ la fortuna, non perdete il treno

🟩Toro qualcosa torna ad essere pesante, ma voi sapete come mediare e risolvere la questione quindi alla fine e’ una giornata normale senza troppi colpi di scena

🟥Gemelli in mente avete dei riconoscimenti che arriveranno e quindi per oggi, potete rilassarvi

🟧Cancro dalla confusione e dai problemi momentanei ne uscite con le idee chiare e precise su cosa fare e con chi, quindi anche per voi la giornata risulta essere tranquilla

🟨Leone Siete ancora fermi e le notizie che aspettate anche ma per un colpo di fortuna a breve si muovera’ qualcosa e finalmente si risolve una questione importante, finalmente di nuovo tranquilli

🟩Vergine in qualche famiglia nascera’ un bambino, ma in altre nascera’ una nuova idea che cambia totalmente le carte in tavola e rende la vostra vita un po’ piu’ briosa, e va bene cosi

🟧Bilancia qualcosa che finisce apre le porte a qualcos’altro di molto piu’ interessante e allegro, lasciate entrare il nuovo

🟥Scorpione un bel colpo di fortuna per il cuore e’ in arrivo, quindi preparatevi, l’amore e’ dietro l’angolo

🟨Sagittario qualche problemino offuschera’ questa domenica ma niente paura in maniera astuta ne verrete fuori subito quindi alla fine ve la caverete alla grande

🟩Capricorno per voi una domenica serena e tranquilla con voglia di fare e che fareste bene a seguire senza nessuna esitazione, vi toglierete di torno molte cose in sospeso, con la buona pace di tutti

🟥Acquario avrete comunicazioni molto accese con un amico /a per una divergenza di opinioni, ma poi vince l’amicizia e si trovera’ il giusto compromesso, sara’ comunque una buona domenica

🟧Pesci ansia sul lavoro, ma non abbiate nessun timore e cambiate direzione se quello che vedete non vi piace, evitatevi le scocciature



Buona giornata ❤