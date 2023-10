Astrotarocchi 15 Ottobre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE arriva la fortuna in amore, un incontro casuale, o forse un incontro con qualcuno a cui non avete fatto caso apre le danze verso un bel corteggiamento e anche possibili ottimi sviluppi futuri, un bel periodo e’ in arrivo per voi

TORO si faranno ( prossimi tempi ) accordi molto vantaggiosi e che portano una serie di nuove strade da percorrere che saranno comunque buone per voi e per la vostra situazione economica

GEMELLI la pazienza viene premiata e ci saranno dei desideri che verrano esauditi, arrivano notizie di natura amichevole con qualche conoscenza ma nulla che cambia la vita, in generale e’ una buona giornata

CANCRO s’intravede voglia di cambiare direzione ad alcune cose, ci sono diverse scelte che si possono fare e questo un po’ di agitazione la mettono, ad aiutarvi in questo ci sara’ un uomo che vi aiuta a ritrovare anche la vostra serenita’

LEONE arrivano notizie positive dal settore lavorativo, e potrebbero arrivare proposte molto vantaggiose per voi, possono arrivare soldi extra, insomma si prepara un periodo interessante per voi

VERGINE i rinnovamenti a cui pensavate, al momento sono fermi, forse non e’ il momento giusto, ma all’improvviso sembra come se girasse il vento, in famiglia potrebbero arrivare delle belle novita’ e sicuramente un ottimo periodo piu’ in generale per voi

BILANCIA si sblocca qualcosa a livello sentimentale, arrivano corteggiatori e anche la possibilita’ di scegliere quello che e’ bene per voi, riflettete prima di agire

SCORPIONE con l’astuzia riuscite a risolvere un ” caso ” difficile e che del filo da torcere lo ha dato, arriva con questo anche la fortuna che sembra portare dei bei vantaggi, quindi occhi aperti

SAGITTARIO e’ una fase dove tutto e’ molto chiaro, si pianificano delle spese che riuscirete a rispettare, e nell’arco di tempo di un anno solare molti conti saranno sistemati, e’ un periodo di grande concentrazione e di grandi risultati

CAPRICORNO c’e’ un po’ di nervosismo nell’aria, provate a non ascoltare nulla e nessuno e a camminare senza farvi condizionare, magari sono nervosi gli altri e pensano di prendersela con voi, ignorate senza nessun problema

ACQUARIO il periodo esorta a fare in modo che le circostanze e le situazioni che hai in ballo volgano a tuo favore, c’e’ la necessità di impegnarti per “direzionare” le vicende della tua vita in modo che portino al raggiungimento dei tuoi traguardi

PESCI qualcosa si e’ bloccato, ma voi farete comunque le vostre scelte, e si apre un nuovo capitolo con una persona interessante e comunque non escludo sviluppi futuri ❤



Buona giornata