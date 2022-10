Astrotarocchi 15 ottobre 2022

@ ❤ Ariete Arrivano notizie di qualcuno che aspettate da un po’ e’ possibile che vi venga raccontato anche qualcosa che non sapete o potrebbero essere notizie di lavoro ma comunque notizie positive

@ ❤ Toro qualcuno vi proporra’ qualcosa, un affare, un lavoro, e qualcuno si spostera’ a trovare una persona di una certa eta’ comunque arrivano anche per voi buone notizie e terrete d’occhio qualcuno, per un giorno rilassatevi

@ ❤ Gemelli ci saranno momenti di relax e di divertimento e nel complesso la giornata scorrera’ molto velocemente e bene attenzione a piccoli colpi di fortuna che possono ripetersi nell’arco di qualche giorno

@ ❤ Cancro state aspettando un incontro con una persona a cui tenete molto e probabile prossima settimana ci saranno notizie e un incontro la pazienza verra’ premiata

@ ❤ Leone comunicazioni in arrivo di qualcuno che torna, o voi stesse tornate in qualche luogo a voi molto molto caro, c’e’ la scelta di godersi la tranquillita’

@ ❤ Vergine ci sono dei riconoscimenti anche in termini economici che fin’ora non sono arrivati, all’improvviso si fara’ chiarezza e arriveranno, nel complesso la giornata e’ tranquilla

@ ❤ Bilancia per voi maxi dose di energia fortuna e tanta voglia di fare, dovrete saperla ben sfruttare porta a medio termine dei buoni risultati

@ ❤ Scorpione un invito normale si puo’ trasformare in un occasione d’oro o molto fortunata sappiate cogliere l’opportunita’ al volo, potrebbe anche riguardare il lavoro dove capita una buona occasione

@ ❤ Sagittario tanta confusione specialmente su gli affari di cuore fermatevi e riposate la testa, nei prossimi giorni le idee saranno piu’ chiare

@ ❤ Capricorno si sta scegliendo di cambiare qualcosa, qualcuno potra’ decidere anche di trasferirsi in qualche altra citta’, comunque sia un trasferimento reale, che un cambio d’idee sono benedetti dalla fortuna quindi fatelo senza paure

@ ❤ Acquario avrete le vostre soddisfazioni, tutt’e’ avere ancora un po’ di pazienza e all’improvviso vi troverete gratificati e soprattutto molto corteggiate, in mezzo a tutti, c’e’ qualcuno che e’ molto interessante

@ ❤ Pesci ci sono comunicazioni che un po’ vi lasciano in tensione ma cambiate direzione e vi bastera’ per passare un fine settimana tranquillo



Vi auguro una buona giornata

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

