Astrotarocchi 15 Novembre 2022

📨Ariete oggi evitate i sentimenti di bassa lega, gelosia rabbia, vi portano distanti dalle mete e sono sentimenti che non vi riguardano, ci saranno delle rivelazioni o novita’ interessanti da sapere, il problema sara’ sopportare qualcuno che capirete non essere sincero con voi, l’ansia lasciatela a chi non si merita persone scevre da invidie e gelosie. Le carte consigliano di cambiare ciclo quindi allontanatevi da chi non apprezza il vostro cuore, la runa dice che in questo periodo l’istinto fara’ spesso luce dove ce ne sara’ bisogno quindi l’opportunita’ di sganciarvi l’avrete. Fatelo senza guardare indietro

📨Toro ci saranno dei cambiamenti, strada facendo, o d’idee o di situazioni che richiederanno la vostra attenzione, in silenzio osservate e troverete la chiave non per sbloccare ma per chiudere qualcosa in maniera definitiva, potrebbe essere anche un ciclo che e’ destinato a finire, per voi ci saranno riconoscimenti e mete da raggiungere che non prevedono soste per recuperare chi non vuole mai ascoltare, nel contempo arriveranno buone notizie, ci possono essere incontri novita’ e finalmente una bella ripresa, sappiate gestire le emozioni con intelligenza e la vostra proverbiale pazienza, la runa preannuncia il compimento di un periodo favorevole e l’inizio di un altro migliore. Può anche significare la realizzazione di un progetto a cui ci si era dedicati per tutta la vita. Un periodo pieno di molte cose, brutte per le chiusure, bello per tutto il resto

📨Gemelli arrivano anche per voi notizie riservate, una forte tentazione l’avrete, quella di dare retta al canto della sirena, ma la saggezza v’impedira’ di fare mosse avventate, capirete che naufraghereste contro uno scoglio enorme e ve lo risparmierete, evitando questo la runa parla di abbondanza in tutti i settori, lavoro, soldi, affetti. Ci comporterete in maniera cauta, non crederete molto a una svolta, eppure ci sara’. Passato lo sbandamento iniziale e la confusione tutto il resto arrivera’ da se’.

📨Cancro vi sentite soli e bloccati, in realta’ nella gabbia ci siete voi e nessun drago vi sta impedendo di uscire ma e’ come se di questo isolamento ne aveste veramente bisogno, se e’ volontario prendetevi il tempo che serve per ” sanare ” le ferite. Di tagli drastici ce ne sono stati, e sono dolorosi quando sono imposti, non state piu’ del necessario soli, avete bisogno di evadere e di ricominciare un po’ a vivere, voi siete forti, resistenti e abili in molte cose la runa consiglia di usare la forza che vi fara’ proseguire nonostante le difficoltà, solo deve essere motivata da nobili ideali, non siate arrendevoli, lentamente ritornate a vivere bene, arrivano comunicazioni di amici e persone leali che vi offrono aiuto e ascolto, non disdegnate una mano se ne avete bisogno

📨Leone a volte siete un po’ delusi per delle cose che fate fatica ad accettare, ma fanno parte della vita, e in compenso per voi arrivano dei soldi inattesi, guadagni extra e se siete nel commercio, si fanno buoni affari, siete, in questa fase, protetti e al sicuro, qualche delusione non fermera’ l’inarrestabile marcia verso il trionfo la runa vi aiuta nell’essere ottimisti e positivi e vi aiuta nella creativita’ per trovare soluzioni vincenti e il miglioramento e’ destinato anche a durare nel tempo. Abbiate cura di rinsaldare i vostri principi, sono le vostre radici, portatele avanti come l’unica bandiera possibile per voi

📨Vergine la vostra fortuna in questo periodo e’ minata da qualcuno che veramente rema contro, e’ invidioso. Dovrete elaborare una strategia per stanarlo/a e allontanarla ma ricordate non dite nulla a nessuno ne’ che siete a caccia, ne’ dei nuovi progetti, e ne avete diversi in mente che si realizzeranno, questa invidia non impedisce ma rallenta la corsa, vi crea confusione ed e’ bene sbarazzarsene, la runa vi consiglia tacere osservare e solo poi agire, il silenzio per voi, ora e’ il vostro scudo per difendervi

📨Bilancia siete chiusi nella vostra torre ma a breve arriveranno inviti e per chi cerca lavoro, anche la possibilita’ di un lavoro in un posto pubblico e per chi ha fatto concorsi non escludo piu’ avanti venga chiamato a lavorare, insomma le occasioni le avrete, anche se tutto sembra muoversi lentamente, importante e’ che si muova, arrivano anche notizie di amici e qualcuno non sta passando un buon momento, se potete una mano datela, la runa vi consiglia di usare la saggezza acquisita nel tempo e di appoggiare e aiutare chi e’ piu’ debole

📨Scorpione qualcosa nelle vecchie conoscenze o in famiglia vi disturba tantissimo ma c’e’ un netto miglioramento della situazione avete la conoscenza giusta di ogni famigliare e sapete come prendere le distanze o le posizioni, lasciate le chiacchiere a chi non ha di meglio da fare e proseguite, quello che fate voi altri se lo sognano da lontano, siete fortemente spinti ad agire, e anche per voi i progetti sono ambiziosi ma realizzabili, quindi lasciate stare chi vi rallenta e proseguite. La runa vi consiglia di rinnovarvi, di essere coraggiose e di proseguire la vostra marcia senza guardare nulla e nessuno

📨Sagittario sorvolate sugli ostacoli e volateci sopra non avete tempo da perdere si stanno per aprendo molte possibilita’ per voi sia a livello lavorativo ed economico, per fare attenzione ad altro rischiate di perdervi un treno ricco di molte opportunita’, che a loro volta aprono altre strade, una specie di reazione a catena dove voi veramente volerete alto, per i liberi professionisti e’ decisamente un salto da non perdere, non esiste paura, siete preparati e consapevoli, dovete solo aspettare l’occasione giusta. Arrivera’, la runa per voi parla di abbondanza e di tanto tanto guadagno, anche solo per la meta’ varra’ la pena

📨Capricorno per voi oggi grandi realizzazioni e grandi soddisfazioni qualunque cosa fate in accordo con le leggi universali avranno riuscita quindi se qualcosa ha necessita’ di una vostra spinta datela oggi e’ il giorno giusto, chiedete e vi verra’ concesso, siate grati per quello che avete e non guardate piu’ quello che poteva essere, se era destino sarebbe gia’ stato, la runa consiglia di usare la forza di volontà, e’ in arrivo per voi una grossa rivincita inaspettata.

📨Acquario e ci pensate e ripensate da un po’ma senza trovare soluzioni, non e’ il caso, forse di lasciar fare un po’ al destino senza volerci per forza mettere le mani? Si e’ decisamente il caso di lasciar fare, chi veramente vuole esserci ci sara’ senza troppi se e ma, chi non c’e’ e’ bene che faccia il suo percorso e non e’ detto che in futuro non rincroci la vostra strada, la runa consiglia di fare chiarezza in quello che di chiaro non c’e’ e di parlare chiaro sopratutto con chi e’ vostro alleato

📨Pesci oggi con la convinzione che avete di portare avanti le vostre idee, meta’ degli ostacoli che potete incontrare sono gia’ risolti, per l’altra meta’ una grande forza di volonta’ vi portera’ lontano e risolverete tutto, quello che state vivendo diventera’ solo un brutto ricordo, dovete mettere coraggio e determinazione, la runa consiglia di star tranquilli che le cose che ora sono negative si trasformeranno in positive



