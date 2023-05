🟥🟧🟨Astrotarocchi🟩🟦🟪

🟥🟧15 Maggio 2023 di Cristina Olmi 🟨🟩



🟥Ariete c’e’ difficolta’ nella giornata di oggi a muoversi o cambiare direzione a delle questioni, o a dei pensieri ma e’ solo una giornata che passa veloce

🟧Toro potrebbe esserci qualcuno che s’interessa a voi, ma non per affetto, c’e’ interesse ma voi qualcosa l’avete gia’ preavvertito quindi attenzione e occhi aperti

🟨Gemelli fine della sofferenza e finalmente tornate serene e si risolveranno anche situazioni che si erano un po’ arenate e che andranno in porto in qualunque settore vitale

🟥Cancro ci potranno essere discussioni che inizialmente appaiono pesanti ma che alla fine emozioneranno molto, a volte anche una sana discussione porta a risultati insperati e questo e’ il vostro caso

🟧Leone arrivano notizie di qualcuno e vi verra’ in mente come risolvere la faccenda con questo qualcuno, finalmente chiarezza sara’ fatta e si potra’ tirare un sospiro di sollievo

🟨Vergine siete un po’ confusi, le mosse un po’ astute che avete fatto non hanno prodotto completamente quello che speravate per ora non potete fare molto ma piu’ avanti molte cose saranno chiare e ognuno prendera’ i meriti che le spettano in base a gli sforzi compiuti

🟥Bilancia e’ ora di scegliere la strada che maggiormente preferite ma che soprattutto faccia bene a voi, vi siete concentrati su nuove conoscenze e lavoro e fate bene a volte sviare i pensieri aiuta a risolvere un po’ tutto

🟧Scorpione siete chiuse in protezione ma ci sono persone di cui potete fidarvi, e che davvero tengono a voi, e’ con loro che farete battaglie e con loro vi gusterete il risultato finale che sara’ positivo

🟨Sagittario siete macchine da guerra, pronte a falciare qualunque difficolta’ vi si pari davanti e pronte a combattere per arrivare alle vostre mete. Ci arriverete e anche molto bene, attenzione a non danneggiare nessuno, e’ questa la condizione con la quale vincerete le vostre battaglie

🟥Capricorno da qualche ente statale arrivano delle ottime notizie per voi, che portano gioia e un momento di vera serenita’ dovra’ essere preso come un vero colpo di fortuna

🟧Acquario arriva la fine di qualcosa che tanto avete aspettato e anche a voi qualcosa si sistema, in maniera stabile e nel tempo, anche voi tornate a respirare

🟨Pesci qualcosa di extra in arrivo per voi c’e’, potrebbero essere soldi o soddisfazioni che e’ da un po’ che girano nell’aria, sono meritati godeteveli



🟥🟧🟨Buona giornata 🟥🟧🟨