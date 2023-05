Astrotarocchi 15 maggio 2023

🔮🔮🔮Astrotarocchi 🔮🔮🔮🔮🔮15maggio 2023 di Cristina Olmi 🔮🔮



🔮Ariete e’ possibile che nella giornata di oggi ci sia una scelta da fare che portera’ fortuna dovrete ripercorrere qualcosa che avete gia’ fatto, ma stavolta fortunato

🔮Toro notizie di novita’ in arrivo che portano un cambiamento e una bella realizzazione, con una bella energia che vi da’ una bella spinta in avanti, possono nascere nuove amicizie

🔮Gemelli arrivano comunicazioni via social e ritorni dal passato di qualcuno, non necessariamente un ex, potrebbero essere amici persi di vista, persone che non vedete da tempo, comunque sono notizie positive ( potrebbero essere anche lavorative )

🔮Cancro con un piccolo colpo di fortuna riuscirete a risolvere qualcosa ci vuole anche l’aiuto dell’astuzia per riuscire ma ce la farete tranquillamente

🔮Leone c’e’ un idea che vi passa per la testa ed e’ quella giusta dovete solo metterla in atto e tutto il resto sara’ una passeggiata mettetevi in moto

🔮Vergine per voi torna a splendere il sole, ci sono nuove energie molto potenti e positive che prenderanno il posto della noia e il sacrificio che avete fatto fin’ora, ora godetevi la super energia in arrivo, la fortuna e i trionfi

🔮Bilancia si sono bloccate delle cose per lungo tempo ma un accordo che farete ripristinera’ le cose come prima e sara’ molto vantaggioso per voi, rimanete tranquilli nel frattempo, non forzate la mano per nessun motivo

🔮Scorpione sarete molto risolutive in questi giorni e troverete anche delle soluzioni per altri, insomma un portento in movimento probabile si risolva anche una questione economica

🔮Sagittario qualcosa di legale si chiude definitivamente, potrebbe essere un matrimonio ma potreste anche chiudere un debito, qualcosa con un ente statale, e finalmente prenderete il largo verso altre mete piu’ tranquille

🔮Capricorno sperate nel ritorno di qualcuno o di poter raggiungere qualcuno e avere un nuovo inizio per voi, siete preoccupati di non riuscire, pensate a quando ci sara’ un chiarimento, all’invito, insomma vi preoccupate, ma state tranquilli che tutto avverra’ come e’ giusto che sia. Andra’ bene

🔮Acquario arrivano notizie da una persona e qualcosa che e’ in sospeso si mettera’ apposto, ci sara’ un accordo da fare ma lo farete senza nessun problema

🔮Pesci durante uno spostamento riuscirete a trovare la chiave di svolta per una questione importante, e’ la soluzione giusta e finalmente anche voi ripartirete con un po’ piu’ di serenita’



Buona giornata