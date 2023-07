🟥🟧🟨Astrotarocchi🟩🟦🟪🟥🟧15 luglio 2023 di Cristina Olmi 🟨🟩



🟥Ariete siete un po’ preoccupati per la situazione economica, attenzione a non cedere alle lusinghe dei guadagni facili, potreste incappare in qualcosa di poco corretto, meglio trovare altre strade

🟧Toro occhio alle intuizioni potrebbe il vostro ” sentire ” avere ragione, seguite quell’intuizione e vedrete che avete ragione

🟨Gemelli c’e’ un po’ di disordine nei vostri pensieri, preoccupazione di varia natura ma tranquilli che una cosa per volta tutto si rimette apposto, basta un po’ di pazienza

🟥Cancro un impedimento non sara’ un problema risolverlo, bastera’ cambiare itinerario e sara’ possibile fare tutto cio’ che volete, senza nessuna arrabbiatura ne’ tanto fastidio, la parola d’ordine e’ ingegnarsi

🟧Leone raggiungerete tutti gli obiettivi prefissati, e arriva la soluzione che solo ora vedete, ma che gia’ da tempo avevate a portata di mano, di qualcosa che si doveva sistemare, un’ottima giornata per voi

🟨Vergine per voi, prossimi tempi e’ in arrivo un amore importante, e per chi gia’ lo ha, migliora nettamente, cercate, se potete, di essere meno puntigliosi

🟥Bilancia per superare gli ostacoli a volte va usato l’ingegno, non sempre e’ una buona idea prenderli di petto, a volte si ottiene di piu’ con l’ingegno

🟧Scorpione la pazienza e la costanza premiano nel tempo avete avuto pazienza a risolvere le questioni e le vedrete risolte, compreso l’allontanamento di chi non vi fa bene, un’ottimo risultato direi

🟨Sagittario a volte c’e’ la necessita’ di chiedere un aiuto e vi sembra che nessuno abbia voglia poi di stare ad ascoltare, in realta’ se chiedete vi viene dato, ma dovremmo ricordarci di farlo, provate e vedrete che di mani e segnali ne arrivano quante ne volete

🟥Capricorno attenzione oggi non e’ una giornata su cui si puo’ contare sulla fortuna, e’ bene non prendere decisioni affrettate, o meglio rimandare

🟧Acquario Per voi in amore qualche mese ancora di sofferenza poi arriva la chiarezza e soprattutto una persona con la quale vi sentirete a vostro agio tenete duro nulla e’ perduto

🟨Pesci occhio ai battibecchi e alle discussioni, e’ una fase delicata e una parola detta male, puo’ fare grossi danni, rilassatevi e pensate un po’ a voi stessi



🟥Buona giornata ❤ 🟧