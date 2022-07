Astrotarocchi: 15 luglio 2022

Ariete ostacoli che dovrete superare verranno agirati e se proprio saranno insormontabili, saprete esattamente come abbatterli, in ogni caso entro fine giornata farete tutto cio’ che avevate in mente di fare

Toro vi muoverete con circospezione e arrivano forse notizie o chiarimenti da parte di qualcuno che porta per voi omaggi un bel corteggiamento e spiegazioni

Gemelli ci sara’ un equilibrio perfetto fra ragione e istinto, saprete bene riconoscere quali sono le vostre paure e i vostri punti di forza e su quelli farete leva per far camminare tutto al meglio

Cancro si rinnova qualcosa che gia’ esiste o iniziate qualcosa di nuovo che vi entusiasma molto le idee sono tante, per la fattibilita’ occorre un po’ di tempo, ma le farete senza ombra di dubbio

Leone state scegliendo il modo migliore per fare qualcosa o una telefonata e un invito oppure un’altro sistema, cercate quello che vi garantisca un risultato certo

Vergine comunicazioni che creano confusione sono in arrivo ma si fara’ chiarezza e si risolve tutto nell’arco della giornata

Bilancia dopo tanto patire il risultato in cui sperate e’ possibile che arrivi, cercate di fare chiarezza con tutta la calma del mondo

Scorpione Ci sono per voi complimenti e gratificazioni che resteranno anche nel tempo, quindi godete dell’onda e portate avanti i vostri progetti

Sagittario ci sono degli accordi che verranno raggiunti e che dureranno nel tempo e saranno anche molto remunerativi

Capricorno Colpo di fortuna che si puo’ anche replicare in giornata occhi aperti mi raccomando

Acquario un amicizia fedele torna a farsi sentire dopo diverso tempo e sara’ di nuovo come non esservi mai allontanate ci saranno uscite e divertimento in arrivo

Pesci per voi notizie importanti per la vostra vita e chiarezza d’idee con la quale muovervi in tutta sicurezza

Vi auguro una buona giornata

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

Mi piace: Mi piace Caricamento...