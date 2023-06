🌞🌻🌞Astrotarocchi🌻🌞🌻🌞🌻15 giugno 2023 di Cristina Olmi 🌻🌞



🌞Ariete C’e’ una soluzione lavorativa in arrivo, se questo c’e’, in arrivo c’e’ un invito e anche la fortuna che viaggia veloce verso di voi, una buona energia che spinge a intraprendere nuove strade, non abbiate paura, e’ ora di cambiare strada

🌻Toro ogni tanto bisogna rinunciare a qualcosa ma da qualcosa che si elimina si apre il sentiero per cose nuove, ed e’ bene che sia cosi, nulla e’ per sempre in bene e in male e quindi vale la pena aspettare il nuovo, che a breve arrivera’

🌞Gemelli ci sono scelte che dovrete fare ma che vi portano sia gradite sorprese che riconoscimenti alla bravura che avete nel vostro settore, dovete esserne felici, non a tutti e’ permesso questo

🌞Cancro qualche accordo salta ma si fara’ chiarezza e finalmente si potra’ delineare un accordo o piu’ accordi con i giusti confini, senza ombre e senza paure, si apre anche per voi un nuovo capitolo

🌻Leone per chi deve tornare e’ arrivata l’ora e per chi deve presentarsi anche, ci sono situazioni che vanno messe al loro posto e questo sta per accadere, volenti o nolenti si apre un nuovo scenario di vita, e’ ora di cambiare direzione

🌞Vergine attenzione a qualcuno un po’ prepotente che pretende di dire la sua opinione senza che gliel’abbiate chiesta rimanete fermi sulla vostra convinzione e portatela avanti senza se e ma

🌞Bilancia la pesantezza di questo periodo e’ terminata, arriva la chiarezza, arriva la buona energia che rende se non tutto possibile molto di piu’ di quello che fin’ora si e’ potuto fare ed e’ ora anche per voi di dare una svolta

🌻Scorpione qualcosa verra’ scoperto sopratutto la fedelta’ di alcune persone e l’affetto che nutrono per voi, anche se distanti sempre vicini con il cuore

🌞Sagittario un ostacolo ferma una situazione fastidiosa e pesante c’e’ bisogno di calma e di usare la ragione, dove l’ignoranza urla, l’intelligenza tace

🌞Capricorno arrivano notizie anche un po’ confuse al riguardo o di lavoro o d’amore, e’ solo una giornata che transita un po’ fastidiosa ci saranno comunque scelte da fare

🌻Acquario all’improvviso qualcuno mostra l’affetto che prova per voi, e vi coglie di sorpresa, e’ possibile che le condizioni che precedentemente accompagnavano la vostra storia siano cambiate e quindi, ora potrebbero esserci tutti i presupposti per ” riparlarne “

🌞Pesci inizia a intravedersi la fine di una situazione molto fastidiosa dove la vostra parte e’ stata solo quella di difendersi ora e’ arrivato il momento che tutti i nodi verranno al pettine, e finalmente la vostra strada potra’ riprendere senza ulteriori intoppi



🌻🌞🌻 Buona giornata 🌻🌞🌻