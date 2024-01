Astrotarocchi 15 gennaio 2024

Astrotarocchi 15 Gennaio 2023 di Cristina Olmi



Ariete ci sono dei cambiamenti che si stanno facendo in maniera armoniosa, e si cerca la strada migliore per proseguire nelle vostre mete, riuscirete nell’intento e troverete anche molta stabilita’ quindi la direzione e’ quella giusta, giornata tranquilla

Toro la giornata non presenta grandi scogli, molto intensa sul lavoro e alle prese con le questioni di cuore per chi non ha messo una pietra sopra l’argomento, per chi l’ha fatto direi che comunque la giornata e’ tranquilla

Gemelli torna qualcuno a bussare alla vostra porta che e’ molto che non sentite, attenzione non c’e’ da fidarsi in questo caso meglio essere gentili ma distaccati, si ripeterebbe una situazione gia’ accaduta e che non vale la pena ripercorrere, la giornata e’ serena

Cancro in queste giornate e’ meglio evitare le polemiche e le persone rancorose, vi porterebbero allo stesso livello, evitate semplicemente tutto quello che non e’ sincero e pulito, comunque la giornata e’ buona

Leone : la giornata si presenta tranquilla si fanno le normali attivita’ quotidiane forse qualche fastidio di poco conto, che si risolve comunque nella stessa giornata e tutto scorre come sempre senza grandi colpi di scena

Vergine state pensando a qualcosa che potreste fare per risolvere una questione e con l’aiuto di un uomo riuscirete fra qualche tempo a sistemare tutto, la tensione e’ un po’ altina, cercate di fare cose che vi facciano stare bene, e nel mentre scaricherete anche questa tensione. Nell’insieme la giornata va bene

Bilancia : la giornata e’ tranquilla possono esserci dei piccoli chiarimenti su dei dubbi che avete sul lavoro ma nulla di serio veramente, tenete a bada la stanchezza e la giornata scorre tranquilla

Scorpione la giornata e’ un po’ di riflessione nella ricerca di soluzioni a questioni pratiche che trovate e quindi piano la giornata passa e molte cose vengono sistemate, direi una giornata molto attiva

Sagittario: potrebbero tornare persone che all’apparenza hanno buone intenzioni ma cercheranno di ostacolarvi, non perdeteci tempo andate oltre e ci guadagnerete in tranquillita’

Capricorno alcune dinamiche non chiare si chiariranno a breve e finalmente cambiate la direzione e l’energia stessa cambia. Si ritorna a sorridere e a progettare

Acquario la giornata ha una carta che porta luce e chiarezza, e ci saranno dei cambiamenti in positivo per voi, arriva anche un momento di abbondanza, ritorna anche per voi la serenita’ e la voglia di fare

Pesci se qualcosa oggi si deve sistemare, lo fara’ nei prossimi tempi, e le persone che vorrebbero danneggiarvi , in realta’ non hanno strada quindi rimanete sereni e risolutivi, piano piano si sistema tutto



Buona giornata

