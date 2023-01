Fisio fit

Astrotarocchi 15 Gennaio 2023 di Cristina Olmi



-Ariete per voi una super dose di energia approfittatene e fate quello che e’ fermo da un po’, e attenzione alla fortuna che in questi giorni e’ dalla vostra parte

-Toro per voi c’e’ sempre qualche ostacolo pronto e in mente avete sempre pronte delle soluzioni che vi aiutano, se c’e’ un inciampo state tranquilli la risolvete

-Gemelli un po’ di nervosismo in questa giornata ma dovuto a stanchezza, e a scelte che si vogliono fare al riguardo di un uomo che vi stanno veramente stancando. Riposate la testa

-Cancro siete molto corteggiati, attenzione qualcuno e’ di ritorno per un colpo di fortuna puo’ diventare una storia stabile e tranquilla

-Leone potreste ricevere un invito da qualcuno che puo’ sembrare voglia corteggiarvi, fate attenzione cerca un’avventura non una storia seria se volete divertirvi va benissimo, diversamente tagliate.

-Vergine da un punto fermo vi state muovendo verso altre direzioni ma lo fate in silenzio vi accordate per altre situazioni dove sentite che le persone sono piu’ leali e sincere di dove vi trovate. Fate bene

-Bilancia Oggi un po’ di confusione c’e’, non e’ consigliabile cercare di aprire altre strade, attendete con pazienza qualche giorno prima di muovere situazioni o persone

-Scorpione qualcuno mantiene le promesse fatte e sosterra’ il vostro progetto, delle scelte da fare vanno ponderate attentamente

-Sagittario ci sono novita’ annunci messaggi o risposte a qualcosa a cui non pensate, prima di rispondere valutate se vale la pena o meno dare risposta

-Capricorno c’e’ una soluzione, apertura rivelazione scoperte e notizie importanti che vi fara’ comodo sapere nel prossimo futuro tenete da parte nel tempo capirete quando e’ il momento di parlare e dire la vostra

-Acquario tenete a bada l’agitazione e la gran voglia di cantarne quante ne volete a qualcuno, il qualcuno si dara’ la zappa sui piedi da solo /a

-Pesci per chi ha una causa legale in corso arrivano notizie nei prossimi tempi di chiusura della battaglia. Riprenderete cio’ che e’ vostro



Buona giornata