Astrotarocchi 15 febbraio 2024

15 Febbraio 2024 di Cristina Olmi



Ariete state spostando l’attenzione dalla confusione verso altre situazioni, precisamente verso le vostre mete, e siete molto concentrate, continuate cosi e alle vostre realizzazioni arriverete molto prima di quello che pensate

Toro qualcosa che non sapete esce allo scoperto e finisce una fase particolare, con le idee piu’ chiare si fanno delle scelte e si cambia direzione, si gettano le basi per migliorare le cose e questa, sara’ piu’ positiva rispetto alla precedente

Gemelli trovate una soluzione a qualcosa, dovrete scegliere bene la linea da seguire, ma sembra che opterete per la cosa giusta e infatti i risultati saranno molto positivi e con belle gratificazioni, la giornata direi che e’ buona per voi

Cancro oggi potrebbero esserci notizie che portano una soluzione, anche voi dovrete fare scelte, se mettete in modo l’astuzia riuscite a trovare la via giusta, e , la giornata prende proprio un’altra piega

Leone la giornata si presenta con delle questioni da mettere a posto, l’umore non e’ altissimo, ma migliora nel momento in cui qualcosa verra’ messo a posto, la giornata comunque scorre bene

Vergine ci sono dei cambiamenti che non si possono fare subito, occorre un po’ di pazienza, che dovrete cercare d’avere, nel frattempo arrivano notizie di qualcuno che torna, la giornata e’ tranquilla

Bilancia arriva la fine dei fastidi e il vento gira a vostro favore, porta fortuna, riuscita nelle situazioni anche piu’ complicate, e si sblocca un periodo davvero lungo di fastidi e noie, la giornata e’ ottima

Scorpione arriva per chi lo cerca un contratto a tempo indeterminato, e per chi no, la soluzione e risposta positiva a qualcosa che si e’ chiesto, la giornata e’ buona per voi

Sagittario la giornata scorre tranquilla ci sono delle piccole cose da mettere a posto, ma il piu’ e’ fatto arrivano notizie di tipo economico o documenti da mettere a posto e comunque si risolvono velocemente

Capricorno piccoli fastidi disturbano una giornata tranquilla e comunque in generale e’ un momento di grande fermento e di innovazioni, per ora vedete poco, ma in avanti ve ne renderete conto. La giornata va un po’ su e giu’

Acquario ci saranno dei chiarimenti da fare per qualcosa inerente la parte sentimentale, ed e’ possibile che avverranno prossimi giorni, non tutte le discussioni sono inutili, a volte rimettono a posto gli equilibri un po’ precari

Pesci qualcosa nella giornata di oggi si risolve, sono piccole questioni quotidiane, che comunque anche se si risolvono infastidiscono, mantenete la calma e la giornata scorre



