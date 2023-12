Astrotarocchi 15 Dicembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete in questi giorni gli inciampi sono normali, ma sapete saltare molto bene, quindi mettetevi comodi e ad ogni salto, la meta della giornata si avvicina, finisce che sarete comunque soddisfatti

Toro lentamente avete ripreso la vostra strada sia nel lavoro che nella vita professionale e avete ritrovato la vostra stabilita’ e voglia di fare. Bravi, ottimo lavoro, continuate cosi

Gemelli in questa giornata molto tranquilla possibile che vi venga in mente di fare qualcosa di nuovo, e scoprirete che non solo vi terra’ impegnate ma vi rilassera’ molto, e anche questo ci vuole

Cancro se qualche problema c’e’ per ora e’ inutile agitarsi, la soluzione arrivera’ per ora andate avanti e senza troppa ansia, la giornata se alleggerite la pressione, andra’ sicuramente bene

Leone qualcuno va, ma qualcuno torna e all’improvviso ci saranno scelte da fare e nuovi inizi d’affrontare, vi saprete muovere molto bene, e avrete anche molte soddisfazioni, giornata produttiva la vostra

Vergine arriva per diversi di voi, la soluzione a un problema che ha dato filo da torcere e’ stata molto dura, ma ora la soluzione c’e’, datevi da fare e chiudete la questione

Bilancia Si lascia alle spalle qualcosa che si pensa e’ chiuso, e un po’ ci si rinchiude dentro se stessi, ma il sole torna a scaldare la propria vita e si riparte, il prossimo ciclo e’ migliore di quello precedente

Scorpione arrivano buone notizie, e si comprendono alcune cose che non erano chiare, esce allo scoperto qualcuno o qualcosa che non avevate idea fosse cosi, niente di grave, un ramo secco da tagliare

Sagittario all’improvviso qualcosa che non sapete lo scoprirete, si tratta di buone notizie e forse puo’ trattarsi di qualcosa che ha a che fare con il lavoro, o la ricerca di questo, in ogni caso le notizie vi cambiano la giornata. In meglio

Capricorno cercate di stare su, le cose non accadono mai senza un motivo, a volte non ne capiamo subito le ragioni, ma prima o poi arrivano anche quelle, quindi non fermatevi ai perche’ ma andate a cercare le soluzioni

Acquario una giornata tranquilla dove le cose da fare scorrono senza nessun grande ostacolo, e la mente e’ stranamente leggera, non avete troppa voglia di pensare, un giorno fa bene stare leggeri

Pesci la vostra vera forza e’ avere come traino, la realizzazione dei vostri sogni, e tanto fate e tanto dite che li realizzate, a volte in poco tempo a volte in piu’ tempo, ma state certi che li realizzate, oggi la giornata e’ tranquilla



Buona giornata

🌞 Per consulenze piu’ dettagliate potete contattarmi o su Whatsapp al 347 57 49 499 o su messanger 🌞