Astrotarocchi: 15 dicembre 2022

🐝Ariete ci sono accordi che ciclicamente si ripetono e si rinnovano, ricordate se c’e’ qualcosa che non vi piace, avete modo di rimettere a posto le cose senza nessun problema

🐝Toro state sopportando ma siete anche con il naso all’insu’ ad annusare l’aria, c’e’ un po’ di ansia ma per oggi riuscite a trasvolare altrove, quindi vi lasciate dietro tutto e ripartite ma senza nessun malessere. E’ una giornata dove partite non proprio subito, ma quando poi partite, volate

🐝Gemelli C’e’ un po’ voglia di novita’ che tardano ad arrivare, una in particolare, per un colpo di fortuna invece si muovera’ veloce, arriva anche la soddisfazione ed un ciclo si ripete, ma si fa finalmente chiarezza

🐝Cancro nei spostamenti potreste trovare dei piccoli ostacoli e dovrete scegliere che strada prendere cambiate direzione e finalmente la giornata prende la direzione giusta, a volte cambiare tragitto, apre nuove possibilita’, e’ proprio il caso vostro

🐝Leone risolvete un problema e fate chiarezza su una questione lavorativa, e inoltre iniziate qualcosa di nuovo, o che non avete mai fatto, nell’insieme e’ una giornata abbastanza positiva

🐝Vergine giornata un po’ pesante e principalmente di grande stanchezza, dovrete solo farla passare velocemente per poi riuscire in serata a risolvere qualcosa, quindi niente panico, e mettete in campo tutta la grinta di cui disponete

🐝Bilancia totale realizzazione a livello economico, siete ottimi capi menager anche se solo magari delle vostre finanze, ma oggi riscuoterete soldi ed e’ una combinazione veramente molto forte, e se qualcuno un po’ vi da’ fastidio, evitate di diventare storbutici e scontrosi, in fondo per voi la giornata e’ ottima

🐝Scorpione E niente da fare dovete decidere cosa fare con un uomo, vi dirigete si verso quest’uomo e sperate di raccogliere i frutti di tanta fatica attenzione a come dirigete il carro che comunque trionfa ma e’ pure sempre da tenere sotto controllo

🐝Sagittario oggi fate attenzione potreste dover battibeccare con qualcuno che non sentite da tempo oppure si ripetera’ con uno scenario che gia’ conoscete qualcosa con qualcuno del passato, oppure una notizia vi fara’ arrabbiare un po’, altra possibilita’ e’ che incontrate qualcuno e qualche battibecco ci sara’, ma chissa’ che non e’ il preludio di altro?

🐝Capricorno oggi vi gira intorno un uomo che piu’ che darvi un consiglio sembra confuso, direi che se potete dovrete essere voi a consigliare lui, non e’ in grado di aiutarvi per ora e succede anche ai migliori

🐝Acquario lo so mi ripeto ma oggi e’ la giornata dove potete osare ( NON TROPPO ) un po’ di piu’ con una giocata magari a cui non pensate, smorfiate un sogno, insomma qualcosa rischiatela dovreste riuscire a vincere qualcosina MI RACCOMANDO CON MODERAZIONE

🐝Pesci oggi la vostra mente e’ d’acciaio, siete determinati a vincere la vostra guerra personale e non c’e’ nessuno al mondo in grado di fermarvi, se il sogno e’ fattibile fate bene a insistere, se non lo e’ attenzione a non prendere una testata sull’albero appunto

