Astrotarocchi 15 aprile 2023

♥️♠️♦️♣️ Astrotarocchi ♥️♠️♦️♣️

15 Aprile 2023 di Cristina Olmi



♥️Ariete debbono arrivare, prossimi giorni notizie importanti e una sfida dove dovrete usare l’intelligenza l’astuzia e la velocita’, sicuramente la vincerete

♠️Toro ci potrebbero essere comunicazioni legate a social che creano un po’ di confusione, ma taglierete corto e cambierete strada, non avete voglia di stare ad ascoltare chiacchiere inutili

♦️Gemelli si fa la chiarezza che desiderate e si risolve o comunque si trova la strada per risolvere un problema e finalmente anche voi respirate un po’

♣️Cancro sta per terminare una situazione di continui ostacoli che vanno e vengono, sta tornando finalmente il sereno

♥️Leone arrivano notizie che vi informano di alcune novita’ in corso da parte di qualcuno di vostro interesse, la questione non deve preoccuparvi state per tornare da questa persona e ogni dubbio sparira’

♠️Vergine si riapre la porta di cui qualche giorno fa parlavo, approfittate per mettere a punto un piano e cambiare la direzione ai vostri progetti, e’ ora di volare

♦️Bilancia arrivano ottime notizie su questioni di…cuore, verrete corteggiati in maniera serrata, buon divertimento

♣️Scorpione ci sono grandi sacrifici che in silenzio state facendo, vi verranno ripagati, niente sfugge all’universo

♥️Sagittario esce finalmente il sole per voi, ottima energia, pieni di vitalita’ e di voglia di fare, attenzione e non strafare

♠️Capricorno giornata tranquilla all’insegna del sereno e voglia di pace ed e’ quello che avrete, una rinfrescante tregua da tutto e da tutti

♦️Acquario per voi una scelta giusta e astuta che farete, vi dara’ soddisfazioni a non finire quindi essere bravi e coraggiosi, ripaga sempre

♣️ Pesci nel cuore avete un dolore e nella testa tante tante idee che passano, ma la notizia buona e’ che le metterete in atto con successo



Buona giornata