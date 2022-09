Astrotarocchi: 14 settembre 2022

Ariete Attenzione a colpi di fortuna possibili vincite o aiuti a cui non pensate proprio e che vi risolveranno una questione piuttosto spinosa, piu’ in generale una giornata tranquilla

Toro complicita’ e armonia nella coppia, corteggiatori e inviti per chi e’ single, possibili ritorni in coppia ed eventi mondani a cui sara’ possibile partecipare miglioramenti in generale in tutti i settori

Gemelli Ostacoli da aggirare che portano al successo, ci saranno contatti fortunati sul posto di lavoro o su social che apriranno altre possibilita’

Cancro Chiarezza d’idee e azioni facili da fare, solo per una questione ancora non e’ possibile risolverla, ma a breve dovrebbero aprirsi delle possibilita’

Leone patti accordi contratti che andranno a buon fine, le trattative possono essere state molto pesanti ma portano buoni risultati e soddisfazioni

Vergine c’e’ qualcuno che tiene d’occhio quello che fate, ma soprattutto vuole sapere come ve la cavate, non scopre nulla siete in totale protezione, se si avvicina, sa di rischiare una bella ” zampata ” quindi nulla da temere, ma la sensazione di essere osservati sara’ molto forte

Bilancia dopo tanta fatica una vittoria meritata e’ in arrivo, attenzione alle cose che si ripetono, le cose che non vi piacciono, potrete eliminare la causa principale e finalmente potrete riprendere quota e respirare

Scorpione pianificate e controllate attentamente le mosse in testa avete delle scelte da fare in maniera astuta cambiate direzione per un nuovo inizio costellato di successi e soddisfazioni

Sagittario siete in ansia per qualcosa da pagare e qualcosa che sentimentalmente non vedete arrivare, la prima cosa si risolve con l’aiuto di qualcuno, l’ansia non e’ il caso di farsela venire, nel secondo caso non dipende da voi, quindi e’ inutile patire senza motivo, risolvete la prima e la seconda apparira’ meno importante

Capricorno blocchi che vanno aggirati trovate la chiave giusta che potrete trovare con l’aiuto di qualcuno.

Acquario ci sono comunicazioni che creano fastidi momentanei fino a quando non farete chiarezza, nell’arco della stessa giornata e vi rimetterete tranquilli e sereni

Pesci qualcosa a livello familiare va chiarito e rimesso in ordine, a breve si capiranno le scelte di tutti, e finalmente il sole torna a risplendere

Buona giornata a tutti

