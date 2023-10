Astrotarocchi 14 Ottobre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE : Avete un carattere forte e deciso che vi ha sempre permesso di ottenere tutto quello che volevate. Oggi, più che mai dovete dimostrare che siete voi i protagonisti della vostra vita.

TORO : La vostra situazione sentimentale è da tempo che vi dà preoccupazioni e problemi. È il momento di voltare pagina e iniziare ad essere felici.

GEMELLI : Avete le idee chiare su ciò che non va nella vostra vita, ma non avete ancora capito cosa fare per cambiare le cose. Parlatene con un amico di fiducia, e sicuramente la risolvete

CANCRO : Avete finalmente messo fine ad una settimana d’inferno. State tranquilli, il lavoro sodo ripaga sempre. Preparatevi a cogliere i frutti dei vostri sforzi!

LEONE : L’intesa è perfetta tra voi due, state vivendo un momento magico che dovreste cercare di non rovinare per nulla al mondo. Attenti a non poltrire troppo, Rimboccatevi le maniche e mettetevi al lavoro!

VERGINE : Oggi l’umore va un po’ su e un po’ giu’, poco tolleranti piu’ volte dovrete fare un bel respiro, contare fino a 100 per poi ripartire tranquilli, la giornata alla fine passa senza danni

BILANCIA : In amore lasciate che sia il cuore a guidarvi. Non amate ragionarci troppo, se una persona vi colpisce e vi cattura l’attenzione merita già una possibilità.

SCORPIONE : Siete abbastanza intelligenti da capire quando è il momento di tenere la bocca chiusa. A volte dovreste cercare di essere meno rigidi e piu’ dolci verso gli altri

SAGITTARIO : Avete la testa altrove oggi, non sarà facile mantenere la concentrazione. Mettete ordine nella vostra vita, quando siete al lavoro pensate a ciò che state facendo, lasciate fuori dalla porta i problemi personali.

CAPRICORNO : Imparate a dare meno peso ai giudizi altrui. Rischierete di rovinare tutto solo a causa di voci di corridoio che hanno, a ben vedere, poca aderenza alla realtà. Armatevi di diplomazia e prudenza, quando sentite che il clima si sta scaldando e gli animi iniziano ad innervosirsi, intervenite!

ACQUARIO : Non avanzate quanto vorreste, c’è sempre un nuovo problema che salta fuori. Il vostro intuito sarà il vostro più grande alleato, non esitate ad assecondarlo.

PESCI : Oggi avete una sola preoccupazione, fare in modo che tutto vada nel migliore dei modi. Colpi di fortuna di questo genere capitano poche volte nella vita.



Buona giornata!