Astrotarocchi: 14 novembre 2022

PS = a partire da oggi l’astrotarocchi verra’ fatto con piu’ mazzi di carte oracoli vari e con l’aggiunta della runa sperando di farvi cosa gradita

🎀Ariete siete in fase di cambiamento e’ per voi in arrivo qualcosa di nuovo o un lavoro o un nuovo amore e’ possibile che ci siano inviti, incontri in locali pubblici qualunque cosa sara’ avra’ successo, si esce fuori dalle paure e dal buio. Un uomo esce allo scoperto. Era ora, la runa parla di benessere e nuove possibilita’ di successo che dovrete saper cogliere

🎀Toro Se qualcosa questo periodo non ha marciato del verso giusto il vento inizia a girare e un ciclo molto positivo e’ in arrivo sarete fortemente spinti alla stabilita’ o alla ricerca di quest’ultima e con ottimi risultati sono possibili nuovi accordi che saranno impegnativi e faticosi ma vi portano esattamente dove volete arrivare, la runa parla di energia, passione, perseveranza, buona salute, forza fisica.

🎀Gemelli Ci sono dei ritardi e ostacoli che vi hanno messo a dura prova, ma le avete e le state superando al meglio che potete, si cambia direzione e si torna alla serenita’ a brevissimo, avrete le soddisfazioni che meritate, e per chi cerca lavoro, saltera’ fuori una notizia improvvisa, molti troveranno il lavoro, conclusione positiva di progetti. Successi in campo lavorativo.

🎀Cancro arriva per voi una bella sorpresa oltre a soldi che non vi aspettate, sono gia’ in viaggio!! Migliora la situazione sentimentale lavoro e appunto questioni economiche si mettono apposto. Puo’ esserci un avanzamento di carriera, c’e’ qualcuno in grado di aiutarvi, cercate e troverete, la runa parla di rinnovamento. Altruismo. Coraggio. Nascita. Forza d’ animo.

🎀Leone qualche leggerezza in amore l’avete fatta, inutile piangere sul latte versato quel che e’ fatto, e’ fatto. Sicuramente vi verranno perdonati errori, e ci saranno chiarimenti. Si riparte nella costruzione di un rapporto sano, chiaro e senza piu’ ombre, siete anche cambiati e cresciuti, e’ ora di fare le cose per bene e le farete, arrivano anche buone notizie sul fronte soldi. Si sta aprendo un portone per voi, non abbiate paura di entrare, la runa parla di Superamento di ogni difficoltà. Successi e trionfi.

🎀Vergine state organizzando una battaglia senza precedenti state scendendo in campo ma non avete idea di dove vi portera’ questa guerra, in realta’ la vittoria, senza saperlo, l’avete in tasca, quindi fatela combattere a chi e’ competente al posto vostro e vedrete che non ce ne sara’ per nessuno. L’intricata matassa verra’ sbrogliata e avrete ragione, a che serve correre a perdifiato, quando l’avete gia’ vinta? La runa parla di abbondanza materiale e successi. Realizzazioni sentimentali.

🎀Bilancia in questi giorni siete molto tolleranti sereni nei confronti di chi amate, e cercate di occuparvi di cose di tutti i giorni ma dentro state pensando a come migliorare dinamiche che non vi piacciono piu’, perche’ siete cambiati, dovete solo trovare la strada giusta e poi prendetela senza nessuna paura chi e’ destino che stia con voi, ci restera’ ugualmente, la runa parla di momento buono per lo studio e per iniziare situazioni nuove.

🎀Scorpione arrivano buone notizie a livello famigliare o forse qualche amica porta un invito o riportate voi una vittoria su qualcosa o qualcuno a questo punto condividerete qualche gioia che vi riempira’ il cuore di allegria e serenita’. A volte quando non ci si pensa le cose arrivano a far risalire umore che e’ stato fin troppo ballerino e risente di tanti fattori, la sensibilita’, l’istinto. Ora vedrete che andra’ meglio, la runa parla di cambiamenti in meglio. Viaggi. sfide vincenti.

🎀Sagittario per voi il fattore amore e soldi sono fonte di preoccupazione, ma potete rilassarvi, la situazione cambia e finalmente si sbloccano le strade fin’ora sbarrate, arrivano persone situazioni dove voi stessi resterete stupefatti, erano li anche prima ma non le vedevate, ora alzati i veli, niente puo’ trattenervi. Arriva un periodo magico veramente da sfruttare al meglio che potete, la runa parla di superamento di esami e avanzamenti di carriera.

🎀Capricorno per voi arriva la sicurezza che qualcosa nell’aria e’ cambiato, c’e’ maggiore stabilita’ e sicurezza in amore, e anche a livello economico c’e’ ripresa, per chi non e’ in coppia arriva qualcuno che segnera’ un po’ la storia, e per chi non lavora arrivano contratti patti accordi con qualcuno. Il vento inizia a girare, la runa parla di ricchezza e abbondanza. riuscita felice di un progetto impegnativo.

🎀Acquario troppa tensione e paura vi stanno un po’ stressando fermate la ruota e rilassatevi, non sempre tutto va come vorremmo ma non significa che non andrete mai come vorrete, lottare contro i mulini a vento non serve, sprecate energie, risparmiatele per quando, a breve, l’Universo ci concedera’ cio’ che volete e dovrete cambiare molte cose. Insomma chiedete avrete ma anche di piu’ di quello che chiedete. Abbiate fede la runa parla di situazioni che cambiano in positivo. Incontri importanti. vittorie.

🎀Pesci ci sono difficolta’ ad ottenere quello che volete, molte situazioni si sono incastrate, ma come sempre niente e’ per sempre e piano piano questo gomitolo si sbrogliera’ senza nessuna difficolta’, siete stati messi alla prova in ogni angolo del vostro essere e pensate che questo non vi verra’ riconosciuto? Certo che si, dovete solo resistere e combattere, un giorno vi sveglierete e tutto questo periodo sara’ finito, naturalmente potra’ cambiare tutto solo in meglio. La runa parla di situazioni che da negative diventano positive. Aiuti e buoni consigli.

🎁Buona giornata a tutti🎁

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

