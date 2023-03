Astrotarocchi 14 marzo 2023

-Ariete arrivano notizie di una persona che poco gradirete, forse ci sara’ una chiusura ma e’ anche vero che quando qualcosa si stacca da noi, e’ perche’ ha finito il suo percorso, e arriva qualcosa di nuovo che sara’ migliore e che piu’ si confa’ per noi

-Toro inizia qualcosa di nuovo e mal digerite qualcosa che state sopportando, prenderete le distanze e ve ne allontanerete, a volte lasciarsi tutto alle spalle e’ l’unica soluzione possibile

-Gemelli un momento di sacrificio che a breve dovrebbe alleggerirsi nel frattempo tenete duro, passato questo momento tutto si rimette a posto e ritorna la serenita’

-Cancro state pensando a qualche notizia che aspettate per un ritorno e un cambiamento di direzione della vostra vita, dovete pazientare le cose avverranno al momento giusto, ne’ prima ne’ dopo

-Leone avete in mente un chiarimento con qualcuno che per ora e’ bloccato fino a che qualche altra situazione ( per l’altra persona ) si chiude, migliorera’ sicuramente ma per ora c’e’ da sopportare. Il chiarimento ci sara’ e si parlera’ di sentimenti importanti

-Vergine provate un sentimento che tenete nascosto e osservate per trovare una chiave di sblocco e fare delle scelte che per ora non sono possibili, abbiate pazienza arrivera’ il momento che potrete

-Bilancia ci saranno degli accordi e dei chiarimenti su questi ultimi dove non sara’ possibile dire che qualcosa non va bene, chiarite appena avrete occasione

-Scorpione avrete notizie di una donna e ci vorra’ un po’ di pazienza cerca la soluzione a un problema, e’ molto agitata l’aiuterete e troverete una via di fuga, si risolve ma ci vorra’ tempo

-Sagittario per voi una giornata dove la fortuna vi accompagnera’ e dove ci sono dei successi meritati, possibili contratti almeno per un anno, o nuovi clienti per chi lavora da se

-Capricorno si chiude un capitolo ma si va verso nuove mete molto piu’ interessanti sia a livello pratico che a livello sentimentale, chiusa una porta si aprira’ un portone, per chi non e’ in crisi comunque migliora la situazione e in tempi brevi

-Acquario ci sono fortuna e gratificazioni in arrivo, inviti, corteggiatori ma anche cicli che si ripetono e da cui bisogna apprendere qualcosa, prima li capiamo prima li eliminiamo

-Pesci siete nostalgici, ma non e’ il momento d’indugiare dovete correre ad aprire la porta alle nuove situazioni senza farvi prendere da altro che la voglia di ricominciare altrove, o ricominciare meglio



Buona giornata

