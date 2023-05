🟧🟨Astrotarocchi🟩🟦🟪

🟥🟧14 Maggio 2023 di Cristina Olmi 🟨🟩



🟦Ariete un percorso finisce e con un po’ d’astuzia troverete una nuova strada da percorrere che comunque dara’ i suoi buoni risultati, basta avere pazienza e tenacia

🟪Toro i sforzi e la pazienza che state utilizzando non andranno perduti ma anzi premiati, in ogni caso ostacoli ancora ce ne sono non sara’ facile ma non e’ impossibile raggiungere le vostre mete

🟥Gemelli per un giorno non pensate a nulla, se questo vi provoca squilibri emotivi, lasciate libera la testa di vagare dove vuole e rilassatevi, e’ il caso di godere del riposo

🟧Cancro il vostro cuore lo ha una persona e avete consegnato a questa persona le chiavi, ora non potete fare altro che aspettare ma fatelo senza nessuna ansia, semplicemente occupate la testa con altro e il tempo sara’ piu’ veloce a passare

🟨Leone qualcosa si e’ risolto, ma se questa faccenda che v’impensierisce spesso, la potete eliminare, fatelo pure vivrete piu’ sereni e tranquilli

🟩Vergine con l’astuzia riuscirete a risolvere una questione spinosa con il vostro compagno o con un’amicizia e riconquisterete il suo cuore, cautela mi raccomando questo cuore e’ un po’ ammaccato

🟦Bilancia avete fatto una vera trasformazione, da persone adulte a persone piu’ profonde e piu’ attente al ” dentro ” siete un po’ affaticate riposate prima di riprendere la marcia

🟪Scorpione arrivano notizie di qualche persona amica che ha bisogno di una mano, se potete non negatela, se non potete almeno confortatela e rassicuratela

🟥Sagittario notizie confortanti arrivano dal settore economico dove se ci sono dei sospesi con qualche ente si metteranno apposto e la vicenda finalmente prende una piega positiva

🟧Capricorno e’ possibile che arrivi qualche invito magari se avete voglia accettatelo, conoscere gente nuova non e’ poi cosi male e magari da li nasce altro, il momento sembra essere propizio

🟨Acquario lasciate che le cose che debbono andare vadano per la loro strada non tutto e’ destinato a rimanere con noi fino alla fine se qualcosa ci ha insegnato ringraziate e proseguite per la vostra via

🟩Pesci cercate di rimanere con i piedi piantati in terra, cosi anche se la testa sogna e immagina scenari migliori, il vostro attaccamento alla realta’ non verra’ toccato e potrete lavorare concretamente con la realizzazione dei vostri sogni



🟦Buona giornata 🟪