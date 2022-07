Astrotarocchi: 14 luglio 2022

-Ariete vi state avviando verso un periodo dove i sentimenti avranno molta rilevanza e dove vi aiuteranno letteralmente a rienergizzarvi e a darvi lo sprint per risolvere questioni importanti

-Toro per voi sono previsti accordi, patti contratti, molto chiari e che nel tempo porteranno stabilita’ e concretezza, la solidita’ che proprio piace a voi

-Gemelli state rintanate a meditare su un rapporto che ha molta importanza per voi, e c’e’ qualcosa che si sblocca e si fissa definitivamente

-Cancro attenzione a qualcuno amico poco sincero o che con astuzia cerca di trarvi in inganno per farvi discutere con qualcun’altro semplicemente per invidia. Quando capirete chi e’ tenetelo alla larga

-Leone arriva il successo nei nuovi progetti o comunque in generale in quello che fate, ottima riuscita in ogni settore di vitale importanza

-Vergine attenzione a qualcuno che vi tiene d’occhio sui social o sul posto di lavoro cerca di capire come arrivare a voi e risolvere una questione che dura da tempo ma sembrano piu’ affari di cuore

-Bilancia ci sono delle profonde trasformazioni per voi in arrivo necessarie per la vostra vita e nuovi inizi che saranno duri ma daranno moltissima soddisfazione

-Scorpione siete in protezione assoluta, stabili e determinati a realizzare cose concrete grazie anche all’aiuto di qualcuno, la notizie e che avrete il successo che volete

-Sagittario scelte da compiere ma dovete prima pianificare attentamente e poi scegliere come muovervi ci sara’ anche qui una bella realizzazione se seguirete la logica e non l’istinto

-Capricorno affronterete periodo con lo spirito di un guerriero. Chi è solo avrà le sue occasioni da vivere, ma sarà bene non rintanarsi in casa e stare al gioco. Imparate a flirtare di più e a non buttarvi giu’

-Acquario dopo aver sopportato molto, finalmente avrete maggiore liberta’ d’azione che non vuol dire ” ci cade tutto da per aria ” ma vuol dire sentirsi liberi di agire meglio e come si e’ piu’ comodi, ma sempre bisognera’ agire

-Pesci potreste sentirvi veramente stanchi, ma non buttatevi giu’ occorre la pazienza che non avete piu’, dovete attingere anche alle riserve se necessario, riuscirete comunque nel vostro intento

Vi auguro una buona giornata

