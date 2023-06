🌞🌻🌞Astrotarocchi🌻🌞🌻🌞🌻14 giugno 2023 di Cristina Olmi 🌻🌞



🌞Ariete qualcuno persona o notizia e’ in arrivo per voi, potrebbe trattarsi di qualcosa inerente il lavoro o situazione economica direi molto positiva, quindi un ottima giornata

🌻Toro scalare le montagne non e’ facile, ma solo dalla cima si vede bene il panorama, non sprecate tempo a parlare, scalatela e presto il panorama di cui godrete avra’ una vista mozzafiato

🌞Gemelli arriva per chi e’ in cerca una grande bella passione da viversi minuto per minuto, le piccole sopportazioni quotidiane saranno alleggerite molto da questo nuovo vento, godetevelo

🌞Cancro arrivano per voi notizie da qualcuno a cui volete molto bene, o la incontrerete e vi riempira’ di buone notizie, rallegrandovi un po’ il grigiore di cui ogni tanto vi circondate, saranno bei momenti

🌻Leone lo stress accumulato i giorni o tempi scorsi sta per finire, avete bisogno di fermarvi e riposare, recuperare energia e finalmente godervi un po’ la vita

🌞Vergine qualche piccolo ostacolo nella giornata di oggi potra’ esserci basta non perdere la calma e si aggiusta tutto, e’ solo una giornata con i pianeti un po’ contro

🌞Bilancia si stringono accordi chiari e palesi con qualcuno e sara’ si un qualcosa che vi affatichera’ molto, ma che vi realizza una buona situazione economica ( nel tempo ) quindi vale la pena provare

🌻Scorpione siete i capi di voi stessi e se qualcosa non vi piace solo voi lo potete aggiustare, rifletteteci e sistemate le cose fatelo e’ ora

🌞Sagittario una buona dose di fortuna non guasta mai arrivano nuove porte che si aprono su piu’ possibilita’, lavorative sentimentali, sulla base di quello che pensate vi occorra inizia una nuova strada che vi porta a raggiungere la vostra meta, non abbiate paura, percorretela

🌞Capricorno dietro la corazza c’e’ una sensibilita’ che a volte va oltremisura, ma non sempre bisogna indossarla, se un giorno la si lascia a casa, non sbagliate e sopratutto permetterete a cose belle di venirvi a fare visita, una bella boccata di ossigeno fa bene a voi e a chi vi sta intorno

🌻Acquario qualcosa impediva sempre una risoluzione a un problema di cuore, ora finalmente la soluzione arriva, e’ stata dura ma ce l’avete fatta

🌞Pesci giornate che sembrano tutte uguali, si alternano a momenti in cui si cerca un attimo di respiro, qualche altro giorno poi la situazione si mettera’ apposto, e’ dura ma ce la farete



🌞Buona giornata 🌻