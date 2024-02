Astrotarocchi 14 febbraio 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ

14 Febbraio 2024 di Cristina Olmi



Ariete in questa giornata cercherete di essere ottimisti se c’e’ qualche causa in corso vincerete grazie all’aiuto dell’avvocato e comunque in generale la giornata e’ buona e proficua

Toro risolta una questione, cambierete alcune cose ormai superate per il nuovo, con anche una bella soddisfazione economica qualche persona pensa a voi con molta sofferenza, ma fiduciosa in un cambiamento futuro. La giornata comunque e’ buona

Gemelli se qualche ostacolo non era stato risolto, e’ del tutto bloccato e finalmente arrivano anche buone notizie nel settore lavoro con qualche gratifica e la soluzione di un problema che ha dato da pensare parecchio, la giornata e’ buona

Cancro la chiave per risolvere alcune questioni l’avete voi, solo non vi viene in mente subito, nei prossimi giorni vi verra’ un’intuizione all’improvviso e in brevissimo tempo, i fastidi verranno eliminati e si potra’ tornare a stare sereni, giornata buona la vostra

Leone A livello lavorativo ci sono delle belle novita’ e nuovi inizi, ci sono cose che non sono ancora chiare, ma ci saranno strada facendo dei cambiamenti di direzione, e tutto sara’ piu’ semplice, la giornata scorre tranquilla

Vergine si esce fuori da qualche discussione e le cose sono chiare, ora si debbono fare scelte, che ancora qualche insidia la presentano e qualche attimo di nervosismo potrebbe esserci ma alla fine si cambia musica e finalmente tutto sara’ a posto e’ stata lunga e faticoso ma importante e’ risolvere. La giornata e’ un po’ di alti e bassi

Bilancia dovete iniziare a fidarvi piu’ dell’istinto, ma dell’istinto cosi come viene senza filtrare troppo con la ragione, che anche ci vuole ma senza esagerare, e comunque la giornata e’ tranquilla

Scorpione una nota di ottimismo arriva ad illuminare giornate un po’ cupe, arrivano buone notizie di lavoro e un bell’incremento per chi lavora in proprio, in generale la situazione inizia a migliorare, la giornata e’ ottima

Sagittario arrivano entrate extra anche se piccole di soldi che non v’aspettate questo vi restituisce un po’ di calma e di serenita’ interiore, e ricomincia ad accendersi la passione per quello che fate, arrivano notizie importanti, la giornata e’ buona

Capricorno troverete la voce per far sentire le vostre ragioni, essere tolleranti e’ sempre consigliabile, ma parlare a volte e’ liberatorio, quindi se dovete dire qualcosa, ditelo e liberatevi prima possibile, solo cosi camminerete piu’ leggere e starete meglio, la giornata e’ buona

Acquario arrivano notizie o di amici, o di uno in particolare a cui tenete e inizia un bel corteggiamento vale la pena iniziare e vedere un po’ come andranno le cose, e magari con il tempo potrebbe rivelarsi una bella sorpresa, la giornata e’ buona

Pesci farete delle scelte molto positive per voi, e anche se le strade non sono mai facili alla fine i vostri risultati li avrete, per ora tenete duro che qualcosa arriva in aiuto anche per il morale che va un po’ su e giu’, la giornata e’ alti e bassi



