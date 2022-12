Astrotarocchi: 14 dicembre 2022

👀Ariete Avete imparato anche voi a dire no da chi si aspetta sempre un si, alla prima protesta e’ esplosione, non vi tratterrete dal dire la vostra, se potete andateci piano, le parole potrebbero non essere davvero quello che pensate

👀Toro ancora vi viene chiesto di agire con gli strumenti che avete in mano, compresa l’intelligenza e la capacita’ di essere veloci ad imparare, e , a mettere in pratica, non ruminate ma agite siete perfettamente in grado di farlo e con ottimi risultati

👀Gemelli Siete esortati a cercare le cose buone che avete fatto in passato, a non mortificarvi per quelle che non avete potuto fare nulla, a raccogliere i pensieri e le cose fatte per prepararvi al meglio per il futuro, il silenzio, lo studio a volte sono un toccasana di fronte alla vita frenetica che scorre

👀Cancro oggi siete pieni di buona volonta’ quasi temerari, l’istinto va a mille ma riuscite a farci dei buoni ragionamenti sopra, siete in perfetto equilibrio, se dovete fare delle cose per cui occorre la forza fisica oggi e’ il giorno giusto per farli

👀Leone oggi siete un po’ umorali, ma avete l’intuizione che viaggia su un’altro binario, usatela negli affari, nel lavoro e nelle cose importanti, scoprirete d’aver ragione, magari poi vi rattristate un po’, ma oggi va cosi

👀Vergine oggi si va su e giu’, proprio come la ciclicita’ di una ruota cose bloccate magari all’improvviso si sbloccano o potreste avere piccoli colpi di fortuna, afferratela al volo senza starvi a fare troppe domande

👀Bilancia oggi nessuno vi ferma gratificazioni, entrate di denaro soddisfazioni lavorative e un ciclo finisce, precisi come siete cominciate a gettare le basi per il futuro e il nuovo inizio

👀Scorpione oggi la buona stella vi accompagna, se dovete fare qualcosa ( di buono ) il cielo v’aiuta con generosita’ non rimandate oggi e’ il giorno giusto

👀Sagittario oggi siete voi a salire sul podio dei vincitori andate a riscuotere onori e successi ma attenzione a guidare il carro nella giusta direzione, comunque bisogna fare attenzione a non uscire fuori strada

👀Capricorno oggi e’ possibile che persone del passato improvvisamente vi tornino davanti, possibili telefonate che non v’aspettate o incontri inattesi, ma anche una rinascita vera e propria a nuova vita, in accordo con la tromba del Giudizio Universale tutto quello che ha a che fare con i mezzi di comunicazione saranno una vera sorpresa

👀Acquario oggi la calma e la serenita’ saranno al primo posto ci sara’ la possibilita’ d’avere o dare notizie, sara’ una giornata molto tranquilla ( si spera )

👀Pesci oggi siete radiosi, sprigionate energia positiva e sara’ in primo piano l’amicizia e i rapporti interpersonali date una mano a chi ha meno energia di voi

Buona giornata a tutti ❤ ❤

