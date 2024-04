Astrotarocchi 14 aprile 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ🌹 14 Aprile 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete arrivano notizie per voi riguardanti gli affetti, quindi potrebbero essere di parenti e sono buone notizie. Una questione amministrativa a breve dovrebbe sbloccarsi e quindi direi che vi potete un po’ rilassare il fine settimana e’ buono

Toro mmm per voi arriva la passione, non ci sara’ molto scampo, ammesso che accada, per sfuggirne, quindi un week end ” infuocato ” e va benissimo, inoltre arrivano in settimana ottime notizie riguardanti soldi direi che come fine e inizio settimana non c’e’ male

Gemelli la parola d’ordine per voi e’ imprudenza, ovvero sia fate attenzione a non dire o fare qualcosa di cui poi potreste pentirvi, essere imprudenti potrebbe costare molto, meglio viaggiare nel silenzio almeno per questi giorni, possibili notizie da qualcuno che aspettate

Cancro la vostra parola d’ordine e’ speranza, la carta v’invita ad essere coraggiose, l’amore vero parla di coraggio, quindi non perdete le speranze, mai, per le cose a cui tenete, arriva la chiarezza e si riaprono i dialoghi, il fine settimana e’ tranquillo

Leone per voi un fine settimana tranquillo, con la realizzazione sembra di qualcosa che fate per hobby, e comunque non e’ sicuramente qualcosa che vi affatica, la giornata e’ tranquilla

Vergine qualcosa viene finalmente alla luce del sole e il cambiamento avra’ inizio, con le idee piu’ chiare potrete anche fare scelte migliori, questo fine settimana sara’ di riposo e relax ( chi lavora lo fara’ comunque tranquillo )

Bilancia i cambiamenti continuano ad essere di scena, voi siete coinvolti, ora tocca alle amicizie, quelle che quando serve ci sei e poi no, e’ ora di tagliare i ponti e lasciarli alle spalle, non si perde nulla e si guadagna in spazi per altre situazioni in arrivo

Scorpione fidatevi del vostro cuore e del vostro intuito, non sbaglia siamo noi poi a ragionarci troppo sopra, seguite quello che l’istinto vi dice di fare e vedrete che non sbagliate, la giornata e’ buona

Sagittario nei prossimi giorni aumentano i profitti e di conseguenza o entrano soldi extra o aumenta lo stipendio, in ogni caso questo miglioramento e’ gia’ da un po’ che e’ in viaggio, sicuramente arriva

la giornata e’ tranquilla

Capricorno per voi arrivano notizie che possono anche riguardare questioni lavorative, sono importanti ed e’ bene organizzarvi bene, sara’ faticoso ma riuscirete bene a gestire il tempo, la giornata e’ tranquilla

Acquario insieme a qualcuno sceglierete di cambiare la direzione che state seguendo, probabile riguarda il lavoro e forse un cambiamento di rotta e’ quello che occorre in questo periodo che tutto cambia, la giornata e’ tranquilla

Pesci Una porta può aprirsi o chiudersi. Un’opportunità sta per entrare nella vostra vita. Possibili nuove conoscenze , venite fuori da un periodo di stallo. Qualcosa si sta preparando ad arrivare, presentando sfide. Un evento irrompe inaspettatamente e porta gioia



Buona giornata

