🟠🟡🟢🔴Astrotarocchi 🔴🟠🟡🟢

14 Aprile 2023 di Cristina Olmi



🟠Ariete Non c’e’ chiarezza in alcune cose, ma state tranquille, piano piano si sta schiarendo tutto, e’ solo questione di giornate e finalmente i vostri progetti potranno partire

🟡Toro Siete in attesa di un cambio di direzione di qualcuno, notizie che arriveranno prossimi giorni e sbloccheranno una questione, in quel momento molte cose cambieranno in meglio

🟢Gemelli godete di un buon momento anche a livello energetico approfittate per fare le cose che hanno subito un rallentamento, e’ il momento giusto

🔴Cancro prima di poter aprire una porta a voi cara dovrete eliminare o questioni che si ripetono sempre e non vi piacciono o evitare di litigare con qualcuno, solo dopo si apriranno altre possibilita’

🟠Leone dalla confusione si sta uscendo si fara’ chiarezza nelle sedi in cui si e’ creato il caos ( uffici, tribunali, caserme, comuni ecc ) e saprete anche voi quello che potrete fare, se altri ostacoli arrivano, tranquilli che li risolverete e finalmente avrete un po’ di tranquillita’ con una questione risolta

🟡Vergine Anche per voi domani o prossimi giorni si risolve qualcosa che e’ stato di una pesantezza unica, ma e’ finita, ora potete rilassarvi

🟢Bilancia c’e’ un cambio di direzione che pensate di fare, lo state valutando molto seriamente, e sopratutto state decidendo quali delle strade e’ preferibile prendere, ci sono le buone stelle che vi aiutano

🔴Scorpione ci saranno notizie di un qualche rallentamento, fermo e si dovranno chiarire delle cose, quindi mantenete l’equilibrio e per come escono le carte penso nell’arco di qualche giorno si risolve

🟠Sagittario La nostalgia a volte vi attanagliera’ ma tranquilli succede ricordatelo per tutte le cose c’e’ un momento giusto e il vostro potrebbe essere proprio in questo periodo quindi cercate di andare oltre e di guardare al futuro con piu’ ottimismo

🟡Capricorno e’ consigliabile per qualche giorno evitare di dar modo ai pettegolezzi di avere la meglio, evitate e stroncate se potete a volte le persone che non hanno nulla da fare chiacchierano

🟢Acquario una giornata serena all’insegna delle cose quotidiane che sempre fate, ma attenzione c’e’ un piccolo colpo di fortuna che aiuta, puo’ arrivare da qualunque parte, e’ comunque una buona giornata

🔴Pesci arriva una notizia che per voi puo’ essere importante, un contratto un patto un accordo con qualcuno che portera’ dei bei vantaggi a voi quindi una buona giornata



Buona giornata