Astrotarocchi 14 agosto 2022 a cura di Cristina Olmi



🌞Ariete arriva qualcuno all’improvviso o una notizia all’improvviso molto bella o si conosce qualcuno di nuovo, insomma un ottima giornata per voi

🌻Toro c’e’ la possibilita’ di un entrata extra ( magari prossimi giorni ) attenzione a qualche persona prepotente che vuole previcare mandate nel paese di molto molto lontano

🌞Gemelli si sblocca qualcosa e arrivano comunicazioni potrebbe anche trattarsi di un incontro con qualcuno che si conosce da tempo. Una buona giornata in ogni caso

🌻Cancro divertimento e sorrisi e’ la parola d’ordine per la giornata di oggi, possono esserci incontri sia casuali che on line insomma comunque una giornata anche per voi buona

🌞Leone per voi inviti complimenti e corteggiatori, dovrete solo scegliere cos’e’ meglio per voi e divertirvi senza troppo pensare

🌻Vergine un po’ di nostalgia se aspettate un ritorno ci sara’ magari non in questi giorni ma nei prossimi mesi si quindi tirate su il morale e andate avanti

🌞Bilancia state tenendo d’occhio qualcuno che pensa di essere furbo, ma verra’ alla luce del sole qualcosa che vi permettera’ d’incastrarlo e togliervelo dai piedi rimanete ad osservare cosa fa

🌻Scorpione arrivano notizie veloci e ci sono delle scelte da fare un po’ dovrete sopportare, ma la tendenza e’ quella di evitare tutto quello che v’infastidisce e fate bene

🌞Sagittario attenzione a non ripetere gli stessi errori nelle questioni sentimentali bloccate ogni situazione che si sta ripetendo e risolvetela, si evitera’ un’altra ripetizione

🌻Capricorno qualche piccolo problema v’infastidisce, ma state comunque programmando eventuali nuovi progetti, fate attenzione alle spese superflue

🌞Acquario vi state allontanando da qualcosa che non reggete piu’ e fate bene, non tutti sono destinati a viaggiare insieme a noi per sempre, se non va meglio prendere le distanze

🌻Pesci va fatta un’attenta riflessione su quello che e’ meglio per voi fare, approfittate questi giorni di tranquillita’



🌞Buona giornata 🌻

