Astrotarocchi 13 settembre 2022

a cura di Cristina Olmi

🍀Ariete per voi ci sono nell’aria cambiamenti, spostamenti, traslochi, possibili nascite, un periodo molto positivo e decisamente in continua evoluzione e potrebbero esserci ritorni, direi un ottimo periodo

🍀Toro in questo periodo siete molto concentrate sui sentimenti e chi sul lavoro, otterrete le vostre soddisfazioni anche se dovrete avere il self control ben ancorato perche’ non sara’ sempre facile mantenerlo

🍀Gemelli arrivano riconoscimenti, e sinceri complimenti per voi e il vostro operato, c’e’ un miglioramento in atto che nei prossimi tempi sara’ molto evidente, quindi fate le scelte con cura e attenzione non e’ il momento di lanciarsi, ma quello di raccogliere

🍀Cancro Siete stabili ma troppo statici, avete bisogno di nuovi stimoli e nuove idee, per un giorno, cercate di lasciar andare un po’ le cose a briglia sciolte, la creativita’ a breve fara’ capolino

🍀Leone i pensieri vi stanno opprimendo, forse dovreste agire un po’ di testa vostra, senza contenere troppo tutto, ma riconoscerete il vostro limite e marcia indietro, per non andare troppo giu’ la farete da soli, andate oltre i problemi che vi stanno infastidendo

🍀Vergine Ci sono notizie che un po’ vi mettono agitazione, ma se rimanete sereni con la testa, l’idea per risolvere la cosa velocemente arriva e vi toglierete un pensiero

🍀Bilancia si fanno scelte che hanno come base la chiarezza e anche la fortuna di essere quelle giuste sul lavoro possono esserci pettegolezzi statene alla larga procurerebbero molto nervosismo

🍀Scorpione c’e’ una buona protezione che assiste le vostre cose quindi potete iniziare qualcosa, portarla avanti certi che nulla puo’ cogliervi impreparati specie negli argomenti che conoscete bene🍀Sagittario e’ la fine di una situazione che vi ha molto tormentato ora finalmente c’e’ chiarezza e consapevolezza dovrete solo attendere per poter dire la vostra. Non abbiate fretta avrete la vostra soddisfazione

🍀Capricorno Ci sono notizie che state aspettando arriveranno quando non ci pensate, ci potra’ essere un po’di confusione ma piano piano la nebbia si diradera’ e sara’ tutto piu’ chiaro

🍀Acquario si risolvera’ dopo tanto tempo qualcosa e inizia una nuova fase molto intensa ma che v’intimorisce un po’ perche’ dovrete muovere i primi passi, state tranquilli davanti avete una strada bellissima

🍀Pesci agirerete una montagna con una bella dose di astuzia, non prendetela a testate, ma girate intorno a questa e otterrete tutto quello che volete. Ricordate no testate ma giri in tondo si

Buona giornata ❤

