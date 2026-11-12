Astrotarocchi 13 novembre 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi

🌲Ariete Domani potresti ritrovarti a dover gestire una situazione poco chiara, soprattutto a causa di una comunicazione che non arriverà nei termini previsti. Qualcuno potrebbe cambiare idea o lasciarti con qualche dubbio. Eviterai di prendere decisioni affrettate e preferirai aspettare che le cose diventino più definite. In amore ci sarà bisogno di maggiore chiarezza.

🌲Toro Domani avrai l’occasione di individuare una direzione più precisa rispetto a una questione che ti starà a cuore. Potrebbe arrivare un’indicazione utile, un consiglio oppure una proposta che ti aiuterà a organizzare i prossimi passi. Sul lavoro riuscirai a capire quale strada sarà più conveniente seguire. Anche in amore potrai fare maggiore chiarezza sulle tue intenzioni.

🌲Gemelli Domani dovrai affrontare un impegno o una responsabilità che non potrai rimandare ulteriormente. Potrebbe esserci una questione familiare o lavorativa che richiederà tempo e attenzione, facendoti sentire un po’ sotto pressione. Nonostante qualche fatica, riuscirai a portare avanti ciò che sarà necessario. Cerca di non caricarti anche dei problemi degli altri.

🌲Cancro Domani potrebbe verificarsi un’interruzione improvvisa o una decisione che cambierà lo svolgimento della giornata. Un appuntamento potrebbe saltare, una comunicazione potrebbe sorprenderti oppure deciderai di chiudere una situazione che non vorrai più trascinare. Sarà importante prestare attenzione alle parole e non reagire impulsivamente.

🌲Leone Domani potresti avere a che fare con un ufficio, un ente, un professionista o una persona che ricoprirà un ruolo di responsabilità. Potrebbe arrivare una comunicazione ufficiale oppure dovrai occuparti di una pratica burocratica. Avrai bisogno di mantenere una certa autonomia e non dipendere dalle decisioni altrui. In amore potresti preferire un atteggiamento più distaccato.

🌲Vergine Domani ti troverai davanti a una situazione con diverse possibilità, ma non sarà semplice capire quale sarà la soluzione migliore. Potrebbero esserci cambiamenti di programma, risposte poco precise o persone che non prenderanno una posizione chiara. Eviterai di fare scelte affrettate e cercherai di raccogliere maggiori informazioni prima di procedere.

🌲Bilancia Domani incontrerai qualche ostacolo nel portare avanti un progetto o ottenere una risposta che aspetterai da tempo. Una persona potrebbe mostrarsi poco disponibile oppure una questione subirà un ulteriore rallentamento. Non sarà la giornata ideale per forzare le situazioni: alcune cose richiederanno ancora pazienza e tempo.

🌲Scorpione Domani arriverà una novità che porterà movimento nella tua giornata. Potrebbe trattarsi di una proposta, di un cambiamento lavorativo oppure di una notizia che riguarderà una persona vicina. Avrai modo di modificare un programma o organizzare qualcosa di diverso dal previsto. Anche in amore potrebbe esserci un riavvicinamento o un’iniziativa inaspettata.

🌲Sagittario Domani sarà una giornata ricca di comunicazioni, telefonate e conversazioni. Potresti ricevere notizie da una persona che non sentirai da un po’ oppure essere coinvolto in uno scambio di opinioni piuttosto animato. Ci sarà anche la possibilità di un incontro o di un appuntamento organizzato all’ultimo momento. Attenzione a non lasciarti coinvolgere in pettegolezzi.

🌲Capricorno Domani avrai bisogno di osservare attentamente una situazione prima di prendere posizione. Un dettaglio che inizialmente ti sarà sfuggito potrebbe diventare importante e permetterti di comprendere meglio il comportamento di qualcuno. Sarà una giornata utile per verificare informazioni, controllare documenti e approfondire una questione che richiederà precisione.

🌲Acquario Domani dovrai prestare attenzione soprattutto nell’ambiente lavorativo e nei rapporti con le persone che ti circonderanno. Qualcuno potrebbe cercare di ottenere un vantaggio personale oppure presentarti una proposta non del tutto trasparente. Sarà meglio verificare ogni informazione e non fidarti soltanto delle belle parole. Con un po’ di astuzia riuscirai a tutelare i tuoi interessi.

🌲Pesci Domani potresti ritrovarti coinvolta in una discussione o in un confronto piuttosto acceso, probabilmente con una persona con cui ci saranno già state incomprensioni. Potrebbero ripresentarsi vecchie questioni, creando nervosismo e qualche tensione nei rapporti familiari o sentimentali. Sul lavoro sarà importante evitare polemiche e scontri diretti. Potresti anche dover affrontare impegni ripetitivi o una giornata particolarmente movimentata, con poco tempo da dedicare a te stessa.

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