Astrotarocchi 13 Novembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete cambiando idea o direzione rispetto a quello che si e’ deciso di fare non e’ detto che si sbaglia e infatti, ci potranno essere ripensamenti riguardo a qualcosa, non abbiate paura di farli, al risultato che vi aspettate c’arriverete comunque



Toro oggi fermate sia la confusione che l’agitazione, vi concentrate e progetterete qualcosa che ha a che fare con il lavoro e la stabilita’ alla quale tenete molto. E’ una giornata tranquilla



Gemelli alcune cose non hanno una spiegazione, sono cosi e non si cambiano, non e’ il caso di agitarsi e di continuare a pensarci, si va avanti con la consapevolezza che se sara’ destino di capirle, nel tempo le risposte arriveranno, per ora andate avanti



Cancro arrivano ottime notizie per voi e che in qualche modo sono una vera fortuna per voi e vi riporteranno velocemente alla serenita’, arrivano notizie di persone che da diverso tempo non sentite e non vedete, la giornata per voi sembra essere buona



Leone la chiave per risolvere qualcosa e’ interrompere un circolo che si ripete da tempo e per voi cambiare direzione e fare quello che ritenete giusto per arrivare a riconquistare la vostra serenita’ e’ ormai necessario, la serenita’ la riconquisterete



Vergine il cuore ride, qualcuno vi contatta e arriva un periodo di gioia e di serenita’, potrebbe essere solo un avventura quella che vi sta per arrivare, ma sembra valga proprio la pena viversela, unico avvertimento, non ha possibilita’ per ora di diventare altro.



Bilancia arrivano notizie che riguardano il lavoro e che danno una svolta a un periodo un po’ incerto, dove e’ stato vero tutto e tutto il contrario, finalmente si fa luce e il panorama torna ad essere sereno



Scorpione si taglia via qualcosa che si sopporta e si risolve qualcosa che davvero non era chiaro, giorno per giorno, in questo periodo si risolve qualcosa, entro fine anno, dovreste aver fatto un bel cammino



Sagittario arrivano notizie che voi aspettate ( nei prossimi giorni ) che se non sono di natura sentimentale, possono riguardare o un invito o per lavoro, sembrano essere importanti comunque per voi



Capricorno c’e’ un po’ di confusione/indecisione su qualcosa che si deve fare, ma con l’aiuto di qualcuno si fa chiarezza e si ritorna alla sicurezza delle proprie cose



Acquario a volte sembra di percorrere la strada giusta, in realta’ e’ un po’ un labirinto, se comprendete che quello che fate, non sta andando come volete, tornate indietro e prendete un’altra strada succede a tutti prima o poi, nulla di male si riparte per altro sentiero, probabile che sara’ quello giusto



Pesci arriva la possibilita’ di fare chiarezza, e dell’arrivo di buone notizie sopra tutto nel settore finanziario e pratico, qualcosa inizia a muoversi



Buona giornata



