Astrotarocchi: 13 Novembre 2022

🔴Ariete avete realizzato molte cose e anche con molta passione e maestria le avete portate a compimento, ora state per ripartire con nuove avventure e sfide, dovrete fare delle scelte che nel tempo si riveleranno solide e proficue.

🟠Toro siete coraggiosi e forti, anche capaci, all’improvviso, di accordarvi con qualcuno o piu’ di qualcuno per avere la vostra soddisfazione lavorativa ed economica. Farete delle scelte giuste e strategie vincenti, la vostra serenita’ non e’ in pericolo

🟡Gemelli tutti i dubbi le paure e le incertezze finiscono anche la sopportazione si blocca e finalmente tutto come per magia inizia a funzionare, il momento pesante inizia a diventare un lontano ricordo, attenzione comunque a non stancarvi troppo

🔴Cancro in questo periodo per chi lavora al pubblico arrivano riconoscimenti ma anche soldini in piu’ che proprio vi siete guadagnati e anche per gli altri arrivano netti miglioramenti favorito lavoro e soldi

🔴Leone state pensando a qualcosa di concreto, un patto, un accordo da stringere e vi chiederete se e’ un colpo fortunato da fare, direi proprio che sulla base di quello che sceglierete lo sara’ , quindi riflettete ma poi scegliete con il cuore

🟡Vergine avete tutte le possibilita’ in mano per realizzare quello che volete e anche belle soddisfazioni, non fatevi mancare il coraggio, e’ ora di agire e realizzare le vostre mete

🔴Bilancia arrivano notizie positive legate a burocrazia o qualcosa che state aspettando risposta, questa sara’ positiva e piu’ in generale il momento e’ buono se dovete agire con la giustizia o con la burocrazia

🟠Scorpione l’energia scalpita ma siete ancora un po’ ancorati a situazioni che vi frenano e queste vi stanno facendo perdere tempo, e’ ora di salpare per altri porti, togliete quest’ancora cosi pesante e partite

🟡Sagittario ultimamente vi siete un po’ isolati, questo isolamento e’ finito avete fatto chiarezza su quello che volete e non volete, ora e’ il momento di andare e prendere quello che volete, stare molto tempo da soli, senza sfide, non giova all’umore

🔴Capricorno con grande coraggio e dolcezza vi portate avanti una sofferenza che dura da molto, e’ ora di alleggerire questo carico cosi pesante, l’idea di alleggerire vi mette in confusione, state tranquilli ne verrete fuori bene ma dovrete andare oltre questa sofferenza

🟠Acquario quando siete costretti da altro a stare fermi il nervosismo si fa sentire, ma e’ passeggero, per oggi godetevi la pace e la tranquillita’

🟡Pesci avete delle ralizzazioni che ancora non riuscite ad ottenere qualche strascico di sopportazione ancora c’e’, ma e’ in via di risoluzione ci sono novita’ in arrivo



🟢Vi auguro una buona giornata 🔵

