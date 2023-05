Astrotarocchi 13 maggio 2023

šŸ”®šŸ”®šŸ”®Astrotarocchi šŸ”®šŸ”®šŸ”®

šŸ”®šŸ”®13 maggio 2023 di Cristina Olmi šŸ”®šŸ”®



šŸ”®Ariete un we tranquillo qualche nuvola passeggera che pero’ velocemente lascia il posto alla serenita’ e alla voglia di riposo, com’e’ normale che sia

šŸ”®Toro state navigando con molta calma verso nuove cose che avranno una lenta crescita ma che daranno anche molta soddisfazione ed e’ giusto cosi, arrivano notizie da qualcuno

šŸ”®Gemelli la fortuna riprende contatto con voi, o con il lavoro o con un invito, in ogni caso e’ un momento in cui la fortuna e’ con voi non lasciatela scappare

šŸ”®Cancro sentirete la necessita’ di rimanere isolati in casa, con un bel po’ di ansia, forse e’ il caso che uscite, incontrate amici e che invece passiate del tempo in compagnia e in allegria a volte gli amici fanno i miracoli

šŸ”®Leone i progressi che fate sono continui e desiderate una discussione costruttiva con qualcuno al momento non riuscite ma all’improvviso la situazione si sblocchera’ e ci sara’ la soluzione alla questione che tanto desiderate e la chiarezza, non temete tutto si risolve

šŸ”®Vergine un piccolo sentimento o rinnovamento dei sentimenti e’ in arrivo per voi, ci sono cose che potrete portare avanti altre no, ma non importa quello che non porterete non serve piu’ andate oltre

šŸ”®Bilancia si e’ chiuso qualcosa e cercate di fare una scelta che per voi e’ un sacrificio , non e’ necessario per ora farle, potrete tranquillamente rimandare

šŸ”®Scorpione e’ una giornata un po’ tesa dove dovrete fare delle scelte anche voi ma vi crea disagio, andate oltre questo stato di agitazione, accantonatela per il momento questa scelta e nel frattempo arrivano poi buone notizie che rialzano l’umore

šŸ”®Sagittario un momento di gioia e di serenita’ arriva anche per voi, e meno male, visto il momento pesante che si vive godetevelo e’ strameritato

šŸ”®Capricorno le montagne si possono aggirare o sorvolare, non fermatevi a guardarle, ma agite e andate oltre, piccoli ostacoli non debbono fermarvi la giornata che poi prosegue tranquilla e serena, a volte evitare d’incaponirvi e’ la migliore soluzione

šŸ”®Acquario avete in testa di mandare un messaggio una notizia a qualcuno, fatelo se vi ronza per la testa, potrebbe essere il momento giusto

šŸ”®Pesci ci sara’ un’improvviso cambiamento di direzione per qualcosa a cui voi tenete molto e’ un graduale risalire verso l’altro, siatene contenti, non e’ facile la vostra impresa, ma nemmeno impossibile



Buona giornata