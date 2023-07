🌎🌍🌏Astrotarocchi🌎🌎🌎🌎🌎13 luglio 2023 di Cristina Olmi 🌎🌎



🌎Ariete in maniera astuta troverete la chiave per sbloccare una situazione, probabile familiare a cui avete dovuto pensare un po’, ma, appunto si risolve e in maniera positiva per voi

🌎 Toro anche voi troverete la soluzione grazie all’aiuto di una persona, a una questione importante, occhio alla fortuna che in questa giornata, girera’ intorno a voi afferrate al volo le occasioni

🌎Gemelli oggi per voi entrate di soldi extra che possono arrivare da qualunque fonte, in ogni caso la giornata si presenta buona, se c’e’ qualcosa da mettere apposto approfittate

🌎Cancro arrivano notizie riguardo il lavoro, forse cambia in meglio qualche accordo, avete sopportato molto e ora avrete la vostra contropartita meritatissima, bravi

🌎Leone arriva per voi un’ottima opportunita’ o lavorativa o familiare si esce dalla confusione e si trova la giusta strada per risolvere qualche bega in sospeso e’ il colpo di fortuna che serve

🌎Vergine per voi a volte la situazione e’ un po’ stancante, ma fra una cosa e l’altra riuscite anche a risolvere questioni, la fatica va un po’ alleggerita e ogni tanto un po’ di respiro prendetelo

🌎Bilancia per una porta che si deve aprire, vi arriva la chiave giusta che potrete usare sia per entrare in un’altra epoca, sia per chiudervi alle spalle cio’ che per voi non funziona piu’, e’ una bella occasione per rimettere a posto le cose

🌎Scorpione questa volta arriva un appuntamento a cui non potrete proprio mancare finalmente si chiariscono le cose e ognuno potra’ riprendere la propria strada senza nessun rimpianto

🌎Sagittario arriva un invito a qualche cerimonia importante, e non e’ detto, per chi e’ single che non sia proprio quella l’occasione per incontrare qualcuno interessante, non saltate le feste

🌎Capricorno anche se siete radicati come alberi, ricordate le fronde sono flessibili, quindi essere rigidi nelle proprie convinzioni va bene, ma serve anche un po’ di morbidezza, mettetela in campo

🌎Acquario per voi e’ in arrivo una rimpatriata con amici, se alzate il gomito non guidate e potrete approfittare per divertirvi, ogni tanto anche questo serve

🌎Pesci ci sara’ un chiarimento che avrete con qualcuno, sara’ un po’ duro come scontro, ma e’ solo un momento, fatto questo passaggio, non avrete piu’ nessuna discussione. Inizia la strada in discesa



🌎🌎🌎 Buona giornata 🌎🌎🌎