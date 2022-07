Astrotarocchi: 13 luglio 2022

Ariete attenzione una persona vi sta conducendo verso un momento di confusione e crea degli ostacoli e ansia nonostante sembra che voi ci teniate, bloccate questa cosa, fermerebbe inesorabilmente la vostra marcia

Toro una questione all’improvviso diventa chiara e vi risolvete una questione dopo molto molto patimento e sofferenza si apre un capitolo importante della vostra vita

Gemelli qualcosa si chiude definiticamente e finalmente esce il tanto agoniato sole che porta molta energia e la voglia di nuovi inizi direi una buona giornata per voi

Cancro per voi arrivano notizie che o cambiano la direzione ai vostri programmi oppure portano il ritorno di qualcuno con l’astuzia e aiutati dalla fortuna riuscite a dominare completamente la situazione

Leone ci sono comunicazioni non chiare ma che presto si chiariranno con grande soddisfazione e una chiave che permette di sbloccare e in maniera definitiva una questione

Vergine dovrete scegliere una strada da perseguire e questa comporta una sofferenza , arrivano soldi probabilmente per questioni di lavoro, o legali ma meno rispetto a quelli che eventualmente v’aspettavate comunque una giornata normale

Bilancia buoni i rapporti con figli e famiglia, continuate ad osservare ma fate attenzione a non essere scoperti rischiate di essere tagliati fuori, vi si chiariranno comunque alcune questioni

Scorpione scelte per voi che si riveleranno fortunate e piene di soddisfazioni oltre che gratificazioni di ogni tipo con anche dei bei colpi di fortuna, direi un ottimo momento per voi

Sagittario soddisfazioni in arrivo per voi, nel settore dove avete piu’ patito finalmente vi verranno chiarite questioni che per ora chiare non lo sono affatto notizie di tasse da pagare che un po’ di ansia la mettono, ma state tranquille riuscirete a pagare tutto

Capricorno arrivano notizie che vi agitano un po’ e portano confusione ma si fa subito chiarezza e sarete belli carichi direi una giornata che parte cosi cosi, ma finisce alla grande

Acquario avete un po’ fermato il cuore, non volete piu’ rischiare ma qualcuno quel ghiaccio lo sciogliera’ e sara’ una persona con la quale siete stati o starete molto bene e’ affine a voi

Pesci attenzione ai battibecchi oggi evitateli e in ogni caso anche se li avrete li risolverete a brevissimo quindi niente ansia

Buona giornata

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

