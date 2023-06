🌞🌻🌞Astrotarocchi🌻🌞🌻🌞🌻13 giugno 2023 di Cristina Olmi 🌻🌞



🌞Ariete Sembra che dovrete perdonare qualcosa a qualcuno, se e’ cosi rifletteteci, se cosi non e’, si sta aprendo per voi un periodo ricco di occasioni molto positive, in generale e’ una buona giornata

🌻Toro e’ possibile che arrivino notizie di qualcuno che a voi interessa, o comunque che vi fanno piacere, e’ un momento in cui si puo’ godere della pace e della tranquillita’ che cosi tanto voi amate

🌞Gemelli in questi giorni dovrebbero arrivare per voi nuove amicizie o comunque riceverete inviti da qualche new entry per conoscenza, e qualcuna potrebbe essere interessante

🌞Cancro arriva persona o notizia riguardo la famiglia e si fa chiarezza, c’e’ una buona armonia e un’ottima energia, sfruttatela per chiarire anche i lati piu’ bui, una volta usciti al sole non saranno piu’ cosi temibili come sembrano ora

🌻Leone c’e’ indecisione sul fare qualcosa, non e’ consigliabile muoversi se non si e’ sicuri, meglio un giorno in piu’ che fare cose sbagliate, l’ottone non potra’ mai essere oro e si rischia un abbaglio

🌞Vergine quando qualcosa vi turba e’ tra le mura di casa che ritrovate l’armonia e la serenita’ se e’ una giornata di quelle e potete rimanete tranquille e ricaricatevi

🌞Bilancia qualcosa e’ preferibile che la fermiate, non porta molto lontano e vi stressa molto, sarebbe preferibile in questo periodo mantenere un clima disteso e sereno

🌻Scorpione c’e’ aria di cambiamento per voi, e avete imboccato il canale giusto, anche se qualche ostacolo si presenta, arriverete a conquistare le vostre mete e i vostri riconoscimenti, bravi !

🌞Sagittario attenzione alla voglia che si ha di discutere in maniera lunga e approfondita, non e’ il momento di fare polemiche sterili e inutili, piu’ avanti ci sara’ occasione di chiarire, non fatelo ora

🌞Capricorno se e’ vero che si chiude una porta e si apre un portone, le porte che voi avete chiuso sono molte, ora si aprono belle porte dove arrivano le soddisfazioni e le gratificazioni, e’ in arrivo un bel cambiamento

🌻Acquario con una certa intelligenza farete delle scelte impegnative ma giuste e otterrete il vostro risultato verrete con il tempo, le cose fatte con il cuore, nel tempo vengono sempre ripagate e cosi accadra’ per voi

🌞Pesci un po’ di alti e bassi d’umore che nell’arco della giornata tendono a scomparire, per finire la serata in serenita’ e forse con qualche amicizia a fare baldoria

Buona giornata



🌞🌻🌞