Astrotarocchi: 13 gennaio 2022

-Ariete non innervositevi se qualcosa non va in porto subito, c’andra’ comunque non appena sara’ il momento giusto, continuate a lavorarci su

-Toro qualcuno sta tornando da voi, arrivano nei prossimi giorni inviti e anche riconoscimenti per l’ottimo lavoro svolto da qualche vostro capo una buona giornata per voi

-Gemelli sono possibili notizie da parte di qualcuno che non necessariamente e’ la persona del cuore, potrebbe essere un amico, un conoscente, qualcuno che pero’ avra’ la sua importanza in futuro

-Cancro tenete d’occhio qualcuno che pensate stia cambiando direzione, in realta’ sta per i fatti suoi a fare le sue cose senza nemmeno pensare a tutti gli scenari apocalittici che pensate voi, e’ ora di rilassarvi

-Leone arrivano belle soddisfazioni sul lavoro e non escluderei qualche bella conquista o qualcuno che appunto vi corteggia

-Vergine vi state allontanando dalla sofferenza e navigate verso la chiarezza e un momento di grande luce e grande fortuna quindi navigate tranquille e non guardate indietro

-Bilancia attenzione a promesse che possono non essere mantenute anche in amore ( nuove conoscenze ) possono colpire e scappare occhi aperti

-Scorpione c’e’ un po’ di confusione ma alcuni accordi sono chiari, quindi nonostante un po’ la testa per aria verranno rispettati e portati avanti

-Sagittario per ora alcune scelte sono bloccate ma e’ di breve durata il blocco qualche giorno e potrete ripartire alla grande

-Capricorno notizie che possono riguardare qualcosa che non v’aspettate sono in arrivo, sono soldi in entrata o rendiconto che porteranno i loro frutti, e’ comunque un buon momento per voi

-Acquario se c’e’ stato qualche battibecco in famiglia con qualche donna la cosa si mette a posto, c’e’ un chiarimento, diversamente comunque e’ un ottima giornata

-Pesci avete la sensazione che qualcosa non torni, ma si fara’ chiarezza e avrete la possibilita’ di comprendere cio’ che chiaro al momento non e’, nonostante tutto ve la cavate bene

Vi auguro una buona giornata

