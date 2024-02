Astrotarocchi 13 febbraio 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ

🌹13 Febbraio 2024 di Cristina Olmi🌹



Ariete ci potrebbero essere delle discussioni un po’ accese, l’abilita’ sta nel non gettare benzina sul fuoco, ascoltare le ragioni altrui per poi risolvere in qualche modo e’ l’unica strada percorribile, la giornata va un po’ su e giu’, ma riuscite a rimanere in equilibrio

Toro c’e’ la fortuna da cogliere al volo, durera’ lo spazio di poche ore ma e’ bene che vi trovi attenti ad accoglierla e in ogni caso comunque nella confusione che in questi giorni state sperimentando la dea bendata si fara’ viva di tanto in tanto, la giornata comunque e’ tranquilla

Gemelli state spostando l’attenzione verso altre situazioni rispetto a quelle dei giorni scorsi, ritrovate la vostra stabilita’, e gli ostacoli sono definitivamente messi in scacco matto, quindi la strada e’ libera da ostacoli e potete camminare in tutta serenita’, la giornata e’ buona

Cancro tutti gli sforzi fatti per chi sta ricominciando ora per migliorare alcuni aspetti, e che sono abbastanza pesanti verranno premiati, ma occorre tempo e pazienza accordi chiari, e sopra tutto voi con idee chiare e determinate ad andare avanti senza sosta, occhio a persone e situazioni poco chiare, la giornata comunque scorre liscia

Leone gli ostacoli vengono fermati in maniera definitiva ma accusate molto la fatica, che recupererete comunque a breve, intanto cercate una strada che sia meno insidiosa possibile per sistemare le ultime cose, la giornata e’ dedicata a fare programmi ed ad aggiustare il tiro

Vergine c’e’ una sottile paura di cominciare o ricominciare qualcosa e siete indecise, questa indecisione non apre alcuna possibilita’, e’ il caso forse di fare delle scelte e indipendentemente da quale sara’, comunque qualcosa lo muovete, meglio quindi agire che subire, la giornata e’ un po’ nebulosa ma migliora nettamente

Bilancia avete dei timori che non hanno motivo di esistere, qualunque cosa si sistema, in bene o in male, qualcosa puo’ anche sfuggire al controllo ma non per questo deve andare male, quindi cercate di rilassarvi se qualcosa sfugge, non e’ la fine del mondo, la giornata e’ tranquilla

Scorpione Lentamente vi state spostando da una situazione a tratti davvero pesante ad una piu’ leggera e tranquilla, i problemi sicuramente ve li state lasciando alle spalle e finalmente tornate a rilassarvi e a lavorare si ma con uno spirito diverso

Sagittario siete partiti in ” navigazione ” ( nel senso di progetti ) ancora c’e’ un po’ di confusione ma tempo di un mese massimo un mese e mezzo si dirada la nebbia e ci sara’ chiarezza, e da quel momento in poi tutto filera’ come deve, per ora prudenza e fate un passo per volta, la giornata scorre tranquilla

Capricorno state cercando la strada giusta per trovare la vostra serenita’ e cambiando direzione ci riuscite senza dubbio, l’unica regola e’ selezionare meglio chi puo’ essere come voi e chi e’ meglio lasciare andare, non tutto ci fa bene

Acquario i cambiamenti spaventano sempre un po’ ma in ogni caso i vostri saranno molto positivi e pieni di buona volonta’ da parte vostra perche’ quando fate le cose con passione non possono che andare bene, quindi che ben vengano

Pesci state cercando di essere prudenti e fate bene i chiarimenti e la piena soddisfazione l’avrete nei prossimi tempi, ma nel frattempo un passo alla volta, arriverete alla meta, e si riuscira’ a rimettere in piedi tutto, e’ solo questione di tempo e di forte volonta’, a voi non manca



Buona giornata



